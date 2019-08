Nejlépe se žije v Říčanech. Být první je příjemné, ale nejsme městem bez chyby, říká známý starosta Kořen

PRAHA Letošním vítězem Indexu kvality života se stejně jako minulý rok stalo středočeské město Říčany. „Být opět první je příjemné, není to ale závod," říká v rozhovoru pro Lidovky.cz starosta města a známý televizní moderátor Vladimír Kořen. Žebříček hodnotí třeba služby, životní prostředí nebo materiální zabezpečení, celkem má devětadvacet parametrů.

V celkovém hodnocení Říčany dostaly plných deset bodů. I přesto si je starosta Kořen vědom některých nedostatků. Problém vidí v omezené kapacitě míst ve školách nebo v dostupnosti bydlení. Strašákem do budoucna je pro něj situace kolem automobilové dopravy. Naopak si hodně cení aktivního přístupu lidí k řízení města. Náladu po loňském vítězství komentoval Kořen slovy: „Velmi pozitivním dopadem byla hrdost obyvatel,“ s dodatkem, že i letos věří v podobnou atmosféru.

Lidovky.cz: Proč se lidem v Říčanech tak dobře žije?

Myslím, že spoustu pozitiv vyplývá z toho, že se Říčany nacházejí v blízkosti Prahy. Lidé můžou žít klidně, ale zároveň mají relativně blízko hlavnímu městu, nezaměstnanost tak není problémem. Navíc máme kvalitní střední školství. Atmosféra ve městě je taková mladistvá, živá. Obyvatelé Říčan jsou většinou dobře zajištěni, žije tu hodně mladých lidí, kteří mají aktivní přístup k rozvoji města. To je podle mě ta podstata.

Lidovky.cz: Jak se aktivní přístup lidí projevuje?

Lidé jsou zvyklý diskutovat. Rozdělujeme pět milionů korun na jejich nápady. Každý rok zaznamenáváme řádově desítky nápadů. Funguje to tak, že člověk nápad přednese před dalšími lidmi, příslušný odbor prověří, zda je uskutečnitelný. Nakonec zbylí obyvatelé samotný nápad buď odsouhlasí, nebo ne. Přijde mi to poměrně cenné z toho pohledu, že lidé jsou najednou vtaženy do procesu změny města. Vidí, jak je složité jakýkoliv projekt uskutečnit.

Lidovky.cz: Hned za Říčany se umístila Praha. Kde je podle vás největší výhoda Říčan oproti ní?



Zapojování lidí do rozhodování o městě v Praze je o mnoho složitější. V Říčanech můžou lidé diskutovat, vznikají sice tábory pro a proti, ale to je ku prospěchu, alespoň se pak najde vyvážený vztah.



Ve městě velikosti Říčan si sice nevidíte do talíře jako na malých vesničkách, ale na ulici většinou potkáte někoho známého. Taková komunita je právě něco, co městu dodává atmosféru.



Lidovky.cz: Kde vidíte prostor ke zlepšení?



Říčany samozřejmě nejsou městem, které nemá žádnou chybu. V současné době je nedostačující kapacita škol a školek. Školku ale už budujeme a snažíme se také získat podporu pro výstavbu nové základní školy. Dalším zádrhelem jsou dopravní zácpy a nehodovost. Celkově je doprava velkým problémem. Jako město jsme zastáncem dostavby pražského okruhu. To je pro nás klíčové.

Lidovky.cz: Proč je doprava takový problém?



Ulice sice zvládnou osobní dopravu, ale když se na ně dostane ještě více kamionů, bude to zlé. Aktuálním problémem je silnice z Prahy na Kutnou horu. Tento týden se rozhoduje o zpoplatnění silnic první třídy. A právě tahle kutnohorská tam s podivem není zahrnuta. Řidiče kamionů to samozřejmě bude lákat. My se obáváme, že v důsledku toho se doprava v Říčanech zásadním způsobem promění.

Lidovky.cz: Nižší číslo v Indexu mají Říčany oproti ostatním v dostupnosti bydlení. Kde je podle vás největší problém?



Potíž je zabezpečit dostupnost bydlení místním. Říčany, ale třeba i Praha jsou atraktivním místem pro všechny, o čemž vlastně svědčí i Index kvality života. Poptávka je natolik velká, že ji nejde uspokojit. Pro mě jako pro starostu je zásadní ekonomický pohled. Nemůžeme stavět za půjčené peníze.



Navíc oproti jiným obcím v republice bojujeme s tím, že příliv obyvatel by mohl být až moc rychlý. Už se nám to projevuje na vodárenské a kanalizační soustavě. V 90. letech se totiž přijímaly velmi optimistické územní plány, až nerozumně. My jsme se rozhodli, že územní plán zetapizujeme. Nejdříve chceme udělat infrastrukturu, až pak umožníme nové developerské projekty.

Lidovky.cz: Ovlivnilo loňské vítězství v Indexu kvality života Říčany?



Velmi pozitivním dopadem byla hrdost obyvatel. Na atmosféře města jsme vítězství opravdu pocítili. Lidé si uvědomili, že místo, kde žijí, je něčím výjimečné. Na chvíli se zastavili a řekli si, že se jim žije dobře.

Lidovky.cz: Jak hodnotíte letošní ročník Indexu kvality života?



Samozřejmě být opět první je příjemné. Není to ale závod, držím palce všem městům a obcím. Analýza je velmi dobrou zpětnou vazbou – co zlepšit, na co zaměřit. Ať ji klidně ostatní obce využijí a předběhnou nás. V žebříčku je spoustu skokanů, zvlášť jihomoravské obce. Jsem rád, že něco jako Index kvality života existuje. Zároveň ale musím dodat, že v něčem je podle mě trochu zavádějící, byť spravedlivý. Řekl bych ale, že záleží hodně na geografické struktuře.