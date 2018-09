Nejlépe se uplatní lékaři. Absolventi chtějí vydělávat 20 až 35 tisíc měsíčně

PRAHA Pryč jsou časy, kdy synonymem špatně placeného povolání byla práce lékaře či učitelky, zatímco na vrcholu platového žebříčku stáli „ajťáci“. Podle údajů Informačního systému o průměrných výdělcích (ISPV) si i hůře vydělávající praktický lékař přijde měsíčně na částku převyšující padesát tisíc korun, jeho kolegové z oboru chirurgie vydělají průměrně téměř devadesát tisíc.

Ani učitelé už na tom nejsou tak zle, jak se podle zákona setrvačnosti traduje. A navíc se jim blýská na lepší časy. Ministr školství Robert Plaga jim do konce volebního období slíbil úctyhodných 45 tisíc korun. Navzdory všeobecné představě by takovým platem nepohrdl ani leckterý uchazeč o práci v oblasti IT. Ne že by zde byly všechny platy tak nízké, mají ale široký rozptyl. A tak zatímco například IT analytik si podle serveru Platy.cz vydělá 47 tisíc korun měsíčně – podobně jako programátor –, jejich kolegové na pozicích IT tester, správce počítačové sítě nebo webmaster si přijdou na částky jen lehce převyšující třicet tisíc, což je méně, než kolik vydělá průměrný absolvent magisterského studia.



Filozofové v Googlu

Stále ale platí, že informatici patří na trhu práce k nejlépe uplatnitelným absolventům. Podle analytika společnosti LMC Tomáše Dombrovského je firmy loví už na škole. A na rozdíl od výše zmiňovaných lékařů se k vysokému platu nemusejí propracovat léty praxe. Podobně dobře jsou na tom i další technici, jmenovitě elektroinženýři či konstruktéři.

Uplatnění ale bez problémů najdou všichni absolventi vysokoškolských oborů – a je celkem jedno, z jaké školy vyšli. Z průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2018 vyplynulo, že nejčastěji požadují čerství absolventi nástupní plat v rozmezí 20 až 35 tisíc korun, což je o pět tisíc více než loni. Mohou si to dovolit – nabídek je dostatek a uchazeči si leckdy vybírají hned z několika pozic.

Zle na tom nejsou ani ti, kteří po maturitě zvolili humanitně zaměřené studium. Například průzkum Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ukázal, že nezaměstnanost jejích absolventů je prakticky nulová. „Atraktivní obory jako psychologie nebo translatologie pozře trh práce okamžitě, v podstatě ještě během studia; uplatnitelnost tlumočníků či terapeutů ostatně nikdo příliš nezpochybňuje. Veřejnost by ale možná udivilo, že velmi dobré uplatnění mají také absolventi studia malých nebo exotických jazyků, z nichž se často rekrutují pracovníci diplomatických služeb či přímo diplomaté,“ odpověděl na dotaz Lidových novin mluvčí FF UK Petr Kukal.

Kromě výše jmenovaných oborů zaujme možnostmi uplatnění třeba i na první pohled nenápadná fonetika. „Všichni se báli, že s fonetikou se v praxi neuplatním, ale úzké zaměření mi nakonec pomohlo,“ říká Zuzana Berkovcová, která si na FF UK fonetiku vybrala. Díky své exkluzivní kvalifikaci získala práci snů. Nejprve pracovala v Londýně v Googlu na projektu syntézy řeči, nyní je zaměstnaná ve firmě Newton Technologies, která se zabývá rozpoznáváním řeči a diktovacími systémy. Londýnským Googlem prošel také absolvent fonetiky Jan Stober. Nyní pracuje ve společnosti Simpleway, jež vyvíjí software pro letištní hlášení.