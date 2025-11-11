Lidé za nejlepšího prezidenta po roce 1989 považují Havla. Pavel předstihl Klause

V průzkumu lidé hodnotili veřejné vystupování, zájem o problémy občanů nebo využívání pravomocí. Jako nejlepšího porevolučního prezidenta stále vnímají Václava Havla. Jako druhý je nově hodnocen současný prezident Petr Pavel, který předstihl třetího Václava Klause. Poslední čtvrtou příčku zaujímá Miloš Zeman.
Pavla veřejnost pozitivně hodnotí za způsob vystupování na veřejnosti či reprezentaci a obhajobu českých zájmů v zahraničí. Prostor pro zlepšení je podle průzkumu stále u řešení sporů na tuzemské politické scéně.
O něco hůře je současný prezident hodnocen také v neuspokojivém zájmu o konkrétní problémy občanů. Celkově pozitivnější hodnocení zaznamenal u lidí mladších 30 let, vysokoškolsky vzdělaných a s vyšším příjmem. Lepší hodnocení si vysloužil také od podporovatelů koalice SPOLU, stran Starostů a Pirátů. Neoslovil naopak voliče Stačilo! či SPD.
Průzkum také zjišťoval, jak si vede Pavel ve srovnání s předchozími prezidenty Zemanem, Klausem a Havlem.
„Detailnější datová analýza ukázala, že například ti, kteří považují za nejlepšího prezidenta Petra Pavla, požadují od prezidenta slušnost/čestnost a poctivost, reprezentativní vystupování a prozápadní směřování ČR. V čase je také menší požadavek na to, aby prezident disponoval přímo politickou zkušeností,“ uvedl k výsledkům Jan Burianec z agentury STEM/MARK.
„Ti, kdo považují za nejlepšího bývalého prezidenta Miloše Zemana, jsou naopak výrazněji pro vlastence, který hájí zájmy běžných lidí, prezidenta muže a starší osobu s politickou zkušeností. Zde se jedná hlavně o voliče Andreje Babiše z druhého kola poslední prezidentské volby,“ doplnil Burianec.
Lidé bez maturity mají nadprůměrně v oblibě Miloše Zemana, zatímco u lidí s maturitou nebo s vysokoškolským vzděláním dominuje Václav Havel. Mladí lidé do 30 let oceňují Havla především za jeho humanitní odkaz.
Výzkumu se uskutečnil prostřednictvím online dotazování od 14. října do 27. října 2025. Zúčastnilo se ho 1008 lidí ve věku 18 a více let. Vzorek respondentů je reprezentativní podle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště a regionu.