Nejsme a nebudeme vláda legalizace drog, řekl Babiš. Vláda předloží lex kratom

„Nejsme a nebudeme vládou legalizace drog,“ zdůraznil Babiš na tiskové konferenci, které se zúčastnilo i několik ministrů a ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych.
Vláda připraví nový adiktologický zákon. Ministr zdravotnictví následně předloží novelu, podle níž bude možné kratom koupit až od 21 let.
Policie zabavila 155 kilogramů kratomu
Při akci zaměřené na omezení nelegálního prodeje nízkopotentního konopí (CBD) a kratomu zajistila policie 86 tisíc výrobků a 155 kilogramů kratomu. Uzavřela také tři prodejny.
„Z dat vyplývá, že kratom je skutečně dětská droga. Nejvíce uživatelů je ve věku 15 až 19 let,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Podle něj kvůli kratomu končí v nemocnicích i děti ve věku deset, jedenáct nebo dvanáct let.
„Kratom není žádná bezpečná látka, je to nebezpečná látka,“ dodal Vojtěch.
Ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že se počítá se zavedením spotřební daně na kratom a s jeho přeřazením do vyšší sazby DPH.
„Lex kratom pošleme do legislativního procesu v řádu dnů,“ uvedla Schillerová s tím, že půjde o společný návrh ministerstva financí a ministerstva zdravotnictví.
Babiš potvrdil, že Bém skončil kvůli rozdílným názorům
Premiér Babiš potvrdil, že změna na postu národního protidrogového koordinátora souvisela s odlišným pohledem Pavla Béma na problematiku drog.
„Nový koordinátor bude vybrán ve výběrovém řízení,“ uvedl.
Předseda vlády zároveň řekl, že jeho pohled na problematiku ovlivnil ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych, kterého považuje za důvěryhodnější autoritu než bývalého národního protidrogového koordinátora Pavla Béma.