'Nejsme bachaři'. Vězeňské službě se nelíbí zažité označení pro dozorce, je prý urážlivé

PRAHA Vězeňské službě se nelíbí, že jsou její zaměstnanci nazýváni bachaři. Podle ní jde o urážlivý výraz, které dozorce a strážné dehonestuje. Apeluje proto na veřejnost, aby jej nepoužívala.

„Bohužel jsme nuceni reagovat na stále ještě často používané pejorativum ‚bachař‘ v souvislosti s našimi dozorci či zaměstnanci věznic obecně,“ napsala Vězeňská služba ČR v úvodu prohlášení zveřejněném na svých stránkách.

„To, že se tyto výrazy používají v běžné mluvě, je možné ještě do určité míry tolerovat. Ve chvíli, kdy ale tento výraz používají i média v oficiální rovině, a to nejen ta bulvární, je to nepřijatelné a pro naše kolegy urážlivé,“ uvedla dále.

Termín bachař pravděpodobně pochází z německého výrazu Wache, neboli stráž. V českém jazyce má tento argotický výraz dva významy. Vedle dozorce se jím označuje rovněž pomocník lupiče, jenž při loupeži dává pozor. Podle vězeňské služby je však toto pojmenování nejen nespisovné, ale ve slušné společnosti nepřípustné.

„Osobně to vnímám tak, že zatímco příslušníci ostatních bezpečnostních složek mají pro své příslušníky jednoslovný název, ať už je to policista, celník či hasič, naši příslušníci jej nemají. Laická veřejnost tedy často používá toto pejorativum, aniž by to bylo myšleno špatně,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí organizace Petra Kučerová. „Pro nás, příslušníky vězeňské služby, je ale tento název hanlivý,“ dodala posléze.

Zaměstnanci ve věznicích jsou podle jejích slov slušní lidé, kteří si nezaslouží, aby byli takto dehonestováni. Už prý jen proto, že vykonávají náročnou práci v ne příliš přívětivém prostředí a jsou v neustálém kontaktu s osobami, které za sebou mají trestnou činnost. A to proto, aby napomáhali zajištění bezpečnosti ve společnosti.



Vězeňská služba by tak uvítala, kdyby si veřejnost užívání slova bachař rozmyslela a upřednostnila raději výrazy dozorce nebo strážce.