V nejtěsnějších volbách zvítězili Fiala a STAN. Piráti propadli, ČSSD a komunisté ve sněmovně končí

„Obě demokratické koalice mají ve Sněmovně většinu a mají tedy šanci postavit většinovou vládu. Toto je změna, my jsme změna, vy jste změna. Spolu a společně jsme přinesli šanci České republice na lepší budoucnost. Tyto volby jsou vítězstvím slušné a hodnotové politiky,“ řekl Fiala, když děkoval voličům.



Lídr koalice Piráti a STAN Ivan Bartoš odpoledne věřil, že s koalicí SPOLU sestaví vládu. „Budeme spolu jednat ještě dnes,“ řekl Bartoš novinářům.



Večer poděkoval voličům. „Podle těch čísel, tak demokratická opozice bude mít ve sněmovně většinu. Končí dominance Andreje Babiše a doba chaosu snad bude v nejbližší době za námi. Piráti jako strana ale propadli, sami podle předběžných výpočtů budou mít ve Sněmovně čtyři mandáty.

Hamáček: Jako šéf ČSSD končím

ČSSD spadla do propasti, potřebných pět procent nedostala a poprvé bude ve Sněmovně chybět. Její šéf Jan Hamáček dal po volbách svou funkci k dispozici. „Končím,“ prohlásil. Už odpoledne řekl, že na funkci trvat nebude.

Stejně jsou na tom i komunisté, kteří spadli na 3,6 procent. Lídryně pražské kandidátky komunistů Marta Semelová jako příčinu porážky vidí špatnou volební kampaň strany nebo to, že řadu témat jim převzalo hnutí ANO. „Musíme do vedení dostat více mladých lidí,“ řekla Semelová (více čtěte zde).

Hnutí ANO vedlo prakticky od prvních sečtených okrsků. Zpočátku mělo víc než 30 procent získaných hlasů, těsně před koncem je ale předstihla koalice SPOLU. „Pokud ANO získá kolem 28 procent, byl by to velký úspěch,“ řekla odpoledne ministryně Klára Dostálová. Spolupráci si dokáže představit s jakoukoli zvolenou stranou. (reportáž ze štábu ANO čtěte zde)

Volební účast je po sečtení 98 procent okrsků těsně nad 65 procent. Ve sněmovních volbách před čtyřmi roky odevzdalo hlas téměř 61 procent lidí. Voliči měli letos na výběr 5 242 kandidátů z 22 stran, hnutí a koalic.

Prvním sečteným byl okrsek na jihu Čech

Prvním sečteným okrskem byla necelou půlhodinu po uzavření volebních místností obec Žimutice v Jihočeském kraji. Přišlo zde hlasovat 20 z 29 oprávněných voličů. Hnutí ANO zde získalo 35 procent, SPD 20, koalice SPOLU 15 procent.

Komise už kromě hlasovacích lístků sčítají i další údaje, jako je například počet voličů.



Tyto informace následně postoupí ke zpracování výsledků voleb Českému statistickému úřadu, který výsledky hlasování zveřejní na volebním webu. Volební výsledky budou zveřejňovány průběžně, většina z nich by mohla být známa do pozdního večera.



Podle Českého statistického úřadu nedošlo nikde k prodloužení doby pro hlasování. Kolem 18. hodiny by mohlo být sečteno 99 % okrsků. Řekl to šéf ČSÚ Marek Rojíček v České televizi. Okrskových komisí je celkem 14 886, výsledky pak převezme 507 přebíracích míst a všechna data poputují do centrály ČSÚ. Do zpracování se jen za ČSÚ zapojí 2 600 lidí.



Místnosti po celém Česku evidovaly už v pátek velký zájem lidí volit, na řadě míst se tvořily fronty. Okrsky nyní hlásily často účast kolem 50 procent, na těch nejnavštěvovanějších dosáhla i 70 procent.



Policie: kupčení s hlasy, anonym hrozil bombou

Policie během voleb eviduje desítky porušení protiepidemických opatření. Na dvou místech je podezření z kupčení. V Brně se policisté zabývali anonymním oznámením o uložení bomby ve volební místnosti, hlasování se to ale nedotklo. „Prověrkou jsme žádné podobné zařízení nenalezli,“ napsali poté.

Policie také v sobotu při volbách zaznamenala případy, kdy lidé porušovali opatření proti šíření koronaviru. Bylo jich ale méně než v pátek. Lidé musejí mít ve volební místnosti zakrytý nos a ústa. Pokud povinnost nedodrželi, členové volební komise po něm místo museli vydezinfikovat.

Společně s volbami do Sněmovny se na některých místech konala také referenda. Občané v nich rozhodovali mimo jiné o výstavbě obchodních či průmyslových zón, kanalizace, zimního stadionu, obchvatu obce, relaxační zóny, požární zbrojnice i jelení obory. Lidé mohli ovlivnit osud nemocnice, opravu zámku, kácení stromů, rozšíření lomu nebo podobu křižovatky.