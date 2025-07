Odstartoval největší festival elektronické taneční hudby (EDM) v Česku Beats for Love. (2. července 2025) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Z několika pódií už duní hudba. Diváci se začínají usmívat a někteří se vlní do rytmu ještě před vstupem do areálu. „Těšili jsme se celý rok,“ říká dívka z Prahy, která přijela s partou kamarádů.

Na Beats for Love je počtvrté a je připravena splnit opakovaně vyhlášené očekávání ředitele festivalu Kamila Rudolfa a jeho týmu a strávit v Ostravě nejlepší čtyři dny v roce. „Minule to tak bylo,“ tvrdí dívka. Parta z Kolína si oblékla výrazné oblečky se žlutými kuřátky v naději, že se tak neztratí v davu. „Je to blbost, je v tom hrozné vedro,“ směje se mladík ze skupiny.

Jiná parta se chce odlišit chlupatými růžovými klobouky. Řada mladíků už shodila v úmorném vedru trička. Lidé se osvěžují u kotoučů s vodní mlhou. Všichni se fotí.

Kateřina z Uničova je na festivalu popáté a těší se na hlavní večerní program na scéně Love. „Líbí se mi, že se tady lidé mají rádi. Aspoň mi to tak připadá. Cítím se tady skvěle,“ říká třiadvacetiletá vysokoškolačka.

Během prvních dvou hodin už dorazily tisíce lidí. Korzují po areálu a snaží se zorientovat. Všude jsou lákadla v podobně chlazených nápojů a jídel všeho druhu. „Chceme nabídnout i gastronomické zážitky. Naší specialitou je třeba Love Burger. Jedná se o rohlík nebo housku se semínky s párkem obsahujícím devadesát procent masa. Nebo máme hamburgry z kvalitního irského masa,“ říká Rudolf. Těší se prý hlavně na nadšení diváků z nového konceptu areálu pod názvem Beats for Love Universe.

Podle produkčního manažera Jakuba Šenkeříka by lidem měla z nového designu, instalací a dekorací až spadnout brada. „Chceme, aby zážitek našich fanoušků nebyl jen hudební, ale i vizuální,“ říká.

Například u monumentálních rezavých vysokých pecí je zóna s názvem Industrial, kde budou po setmění hrát vedle hudby světla a plameny. Zóna s názvem Space nabízí vesmírné motivy.

Během čtyř dnů vystoupí na tomto vůbec největším hudebním festivalu v republice na osmnácti scénách více než 550 interpretů z celého světa. Letos se mohou diváci těšit na jména, která podle programového ředitele Jiřího Ramíka hýbou globální taneční scénou, například Axwell, Armin van Buuren, Timmy Trumpet, Claptone a mnoho dalších.

Rudoll upozorňuje na atraktivní doprovodný program, který je prý nejlepší v historii festivalu. Půjde například o vystoupení špičkových artistů. Středeční večer bude patřit mimo jiné britskému producentu elektronické hudby, který si říká Sub Focus.

Na hlavní scéně Love vystoupí na závěr středečního programu australský dýdžej a hudební producent Timmy Trumpet, jehož vystoupení dnes patří k těm nejočekávanějším.

Loni festival navštívilo během čtyř dnů asi 162 tisíc lidí. Více než deset procent diváků tvoří fanoušci ze zahraničí. Věkový průměr diváků je 28 let. Festival by se nemohl uskutečnit bez výjimky z dodržování vyhlášky města o nočním klidu. Například poslední program závěrečného sobotního večera začíná až ve tři hodiny ráno.