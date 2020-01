Největší slabina Ivana Bartoše? Je jenom jeden, říká volební vyzývatel pirátského lídra Ferjenčík

PRAHA Spolu se současným šéfem strany Ivanem Bartošem patří k zakladatelům Pirátů. Mikuláš Ferjenčík letos kandiduje na předsedu. Ačkoli není favoritem víkendové volby říká, že by si obhajující lídr Bartoš měl alespoň na rok odpočinout. Jednu ze dvou nejsilnějších opozičních stran by rád připravil na volby, které se uskuteční na podzim příštího roku.

LN: Proč jste zvedl kandidaturu na předsedu?

Dostal jsem nominaci členskou základnou. Úplně jsem nevěděl, jak s ní naložit. Nakonec jsem tedy požádal své krajské sdružení (buňku Pirátů v Pardubickém kraji – pozn. red.) o nominaci s tím, že když mě nominují, půjdu do toho. No a nominovali mě. To byl jeden důvod. Druhá motivace byla, aby na předsedu nebyl jen jeden kandidát. Protože vybírat pouze z jedné možnosti, přestože je ten člověk skvělý, není skutečná volba.

LN: Je něco, co byste současnému předsedovi Ivanu Bartošovi vytkl?

Jeho největší slabinou je, že je jenom jedem. Stranu je potřeba připravit tak, aby měla podobných lidí více. Teď stojíme na Ivanovi spolu s Jakubem Michálkem (šéfem poslanců strany – pozn. red.) až moc. Takže to byl druhý důvod, proč jsem se rozhodl na předsedu kandidovat. A třetí je, že jsem chtěl zvednout některá ekonomická témata, která považuji za důležitá.

LN: Jaká?

Jako strana bychom se měli zabývat především daňovou reformou. Intenzivně na ní pracuji v rámci našeho resortního týmu Finance. Chceme předložit návrh komplexních daňových změn. Hlavní cíl by měl být snížení daňové zátěže práce o 12 tisíc korun pro všechny zaměstnance. Tedy aby každý platil o tisícovku měsíčně méně na daních. Rádi bychom to připravili reálně, ne slibovali nesplnitelné.

LN: Můžete být konkrétnější?

Hledáme, jak výpadek příjmů kompenzovat. Ať již vyšším zdaněním těžby, legalizací konopí nebo větším zdaněním nevyužitých brownfieldů. Zkoumáme sadu opatření, která těch zmíněných 12 tisíc vykompenzují.



LN: Hodláte díky navrženým změnám v ekonomice lidem dokázat, že Piráti mají na to, aby taková témata zpracovali? Že máte dostatek schopných lidí pro případ, kdy byste se vážně ucházeli o vládní angažmá?

Ano. Přičemž pro mě je důležité upozornit stranu, že se příští volby budou rozhodovat na pěti tématech. Jedním je ekonomika. Dominantní důvod, proč je hnutí ANO tak úspěšné, je ten, že je vnímáno jako nejkompetentnější v oblasti ekonomiky. Nevím, jestli se nám povede dohnat image, který Andrej Babiš má – přes to, že podle mě to v řadě věcí nedělá úplně dobře – ale minimálně, abychom tam výrazně neztráceli. Potřebujeme tedy v tomto segmentu výrazně posílit. Druhý pilíř našich návrhů musí být směrem k zjednodušení podnikání a modernizaci ekonomiky.

LN: Co další témata?

Druhé velké téma je zdravotnictví, kde je velká výzva vůbec udržet jeho úroveň takovou, jaká dnes je. Třetí věc je vzdělávání. Ujíždí nám vlak. Zásadní je také otázka životního prostředí. Problematika sucha, probíhající likvidace českých lesům, nakládání s půdou. A poslední velké téma je rekonstrukce sociálního systému se zaměřením na terénní sociální služby. Respektive na služby pro seniory, kteří jsou ještě doma a když jim stát dá základní podporu jako třeba dovoz nákupu a podobné služby, tak vydrží ve svém prostředí a budou mnohem déle fungovat v rámci rodiny bez toho, aby museli do domovů pro seniory.

LN: Zmínil jste tolik širokých a obtížných témat, jimž byste se rád věnoval. Nerozumím proto, proč jste dopředu vyhlásil, že nevyužijete celý dvouletý mandát, ale pokud se skutečně stanete předsedou, po roce byste rezignoval. Co vás k tomu vede?

Zcela na rovinu si myslím, že Ivan Bartoš je z řady důvodů vhodnější volební lídr než já. Ať již díky větším profesním zkušenostem nebo tomu, že je více konsenzuální uvnitř strany. Současně si ale myslím, že by Piráti měli být strana inovací. A prosazovat princip rotace vedení je správně. Už proto, že umožňuje získat větší nadhled lidem, kteří jsou dlouhodobě v intenzivním zápřahu a zahlceni provozem. Přestávka není na škodu.

LN: Takže byste chtěli, aby volební lídr byl zároveň předsedou strany. Oddělit tyhle funkce jste neuvažovali?

Tohle je spíše vize dalšího z kandidátů na předsedu Vojtěcha Pikala. Já si myslím, že by volební lídr a předseda měla být stejná osoba. Svou rezignaci bych se tedy snažil koordinovat s primárkami na volebního lídra.

LN: Dělal byste něco jinak než Ivan Bartoš?

Politicky jsme hodně blízko. Kdybych měl říct jeden rozdíl, tak bych se asi více soustředil na detaily návrhů, které bude dělat. Ivan je hodně dobrý v udávání směru, detaily ale většinou zpracovávají další lidé. Což si mimochodem myslím, že je docela dobrá dělba práce i směrem k volbám. A asi bych s větší intenzitou řešil programové postuláty.