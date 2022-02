Největší starosti nám dělají rodiče, kteří se bojí posílat děti do školky, říkají členky APV

Lidovky.cz: Jaký vliv má uzavření školky na podobu či kontinuitu předškolního vzdělávání? Jaké problémy uzavření přináší?

Do karantény se zpravidla dostávají jednotlivé třídy, malé školky ovšem celé. Je nutné operativně reagovat. Další obtíže v chodu způsobují i karantény pracovníků. Pokud se učitelé musejí často střídat a suplovat za sebe, naruší to i ustálené klima třídy. Vzdělávací nabídku a vzdělávací programy přizpůsobují učitelé situaci tak, aby omezení a opatření měla co nejmenší vliv na rozvoj dětí.

I v této nestandardní situaci však můžeme najít určité výhody. Pokud je ve třídách nižší počet dětí, mají učitelé větší prostor a lepší podmínky věnovat se individuálním potřebám konkrétních dětí.