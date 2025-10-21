Největšími znečišťovateli jsou chemička a elektrárna. Firmy se hájí, že plní limity

K hlavním zdrojům znečištění patřily chemičky, výrobci plastů, uhelné elektrárny a dřevozpracující provozy. Firmy se brání, že jejich provozy splňují limity dané zákonem nebo povoleními pro jejich fungování.
Emise nebezpečných látek v Česku podle Arniky převážně klesají. Jde o emise skleníkových plynů, rakovinotvorných a potenciálně rakovinotvorných látek, reprotoxických látek, plynů způsobujících kyselé srážky, rtuti a dalších těžkých kovů. Výjimkou z celkového poklesu jsou emise rakovinotvorného a mutagenního formaldehydu a látek nebezpečných pro vodní organismy.
Podle Nikoly Jelínek z Arniky se nedá jednoznačně říct, co má vliv na pokles emisí. „Vliv mají ale určitě také zákony, které stanovují pro provozovatele a firmy emisní limity, které se mohou v průběhu let zpřísňovat,“ řekla.
První tři příčky obsadily uhelné elektrárny
„Domníváme se, že k trvalému snižování emisí škodlivých látek z průmyslových provozů přispěly i naše žebříčky, které jim poskytují srovnání s ostatními znečišťovateli a přispívají k informovaností občanů o míře vypouštěných škodlivých látek z konkrétních provozů,“ uvedl Jindřich Petrlík z organizace Arnika.
Za znepokojivé organizace označila nárůsty emisí formaldehydu ze dvou dřevozpracujících podniků v Lukavci na Vysočině a nárůst emisí dioxinů z teplárny Veolia v Přerově.
Nejvíce rakovinotvorných či potenciálně rakovinotvorných emisí loni do ovzduší podle Arniky vypustila Spolana Neratovice, za emise mutagenních látek jí patří také první místo v žebříčku znečišťovatelů.
První tři příčky znečišťovatelů emisemi oxidu uhličitého obsadily uhelné elektrárny Tušimice, Počerady a Prunéřov. Všechny se nacházejí v Ústeckém kraji. Také se umístily v žebříčku kvůli emisím rtuti a emisím prachu. Devět z deseti největších zdrojů emisí rtuti do ovzduší tvoří uhelné elektrárny a teplárny.
„Zdrojem jsou producenti odpadních vod“
Spolana a uhelné elektrárny byly na předních místech žebříčku znečišťovatelů i v minulých letech. Firmy uvádějí, že pokračují ve snižování emisí škodlivých látek a jejich provozy splňují limity dané zákonem nebo povoleními pro jejich fungování. Pavel Kaidl, mluvčí skupiny Orlen Unipetrol, do níž Spolana patří, doplnil, že na emisích podniku se významně podílela výroba látky zvané kaprolaktam, kterou firma letos ukončila.
Zpracovatel dehtu a benzolu DEZA Valašské Meziříčí vypustil nejvíce emisí reprotoxických látek bez oxidu uhelnatého. Látek, které jsou nebezpečné pro vodní organismy, vypustila nejvíce Ústřední čistírna odpadních vod v Praze.
„Ústřední čistírna odpadních vod v Praze není zdrojem těchto látek. Zdrojem jsou producenti odpadních vod v povodí čistírny,“ uvedl k tomu Petr Sýkora, technický ředitel Pražských vodovodů a kanalizací, která má provoz pražské čistírny na starosti.
Arnika žebříčky největších znečišťovatelů na základě dat z IRZ připravila letos podvacáté. O znečištění ve svém okolí se lidé dozvědí na webu www.znecistovatele.cz.