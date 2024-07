Ministerstvo dopravy mělo chyby v účtech za 25 miliard, zjistil NKÚ. Opravilo je

„Vzhledem k tomu, že kontrola začala v průběhu účetního období 2023, mohlo ministerstvo dopravy průběžně opravovat významné nedostatky, které by ve výši 24,6 miliardy korun měly vliv na zůstatky položek účetní závěrky ministerstva za rok 2023,“ sdělila mluvčí NKÚ Hana Kadečková.

Chyby se podle ní týkaly hlavně nesprávného účtování podmíněných pohledávek a podmíněných závazků z předfinancování převodů.

Ministerstvo na základě upozornění NKÚ změnilo během kontroly systém účtování, aby zamezilo opakování zjištěných chyb v budoucnu. „Díky tomu lze považovat vnitřní kontrolní systém ministerstva dopravy v prověřovaných oblastech za účinný,“ doplnila Kadečková.

Části nedostatků se ale podle NKÚ dalo předejít. Ministerstvo totiž sice v roce 2020 oznámilo vládě, že po předchozí prověrce účetnictví ze strany NKÚ přijalo všechna potřebná opatření, podle kontrolorů však tři z deseti přijatých opatření neprovedlo do roku 2023 účinně a správně. „Pokud by ministerstvo dopravy účinně realizovalo veškerá opatření již v roce 2020, nemuselo by v roce 2023 provádět opravy ve výši 7,6 miliardy korun,“ uvedla mluvčí NKÚ.