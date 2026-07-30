NKÚ ztratí nárok na policejní ochranu, nově ji má dostat Česká národní banka

Vláda v pondělí informovala, že v bodě 28 pozměnila předchozí usnesení, která vyjmenovávají instituce s nárokem na policejní ochrannou službu ve svých sídlech. V roce 2008 mezi ně kabinet Mirka Topolánka zařadil sídelní objekty prezidenta, Parlamentu, Ústavního soudu, ministerstev zahraničí a vnitra, úřadu vlády, Nejvyššího kontrolního úřadu, Bezpečnostní informační služby v Praze, sídla Národního bezpečnostního úřadu, Úřadu pro zahraniční styky a informace a sídelní objekty Policejního prezidia ČR.
Policejní ochranu čerpají i některé objekty mezinárodního letiště v pražské Ruzyni. V roce 2017 seznam vláda rozšířila o sídla Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, současně tehdy povolila navýšení financí na 12 policejních míst.
Prezident úřadu Miloslav Kala Seznam Zprávám řekl, že o plánu na zrušení policejní ochrany jeho úřad nikdo neinformoval a dozvěděl se o něm z elektronického systému vládních dokumentů. „Já to považuju za útok na nezávislou instituci. A za další pokus o její vyhladovění, aby se méně věnovala kontrolám,“ uvedl Kala.
NKÚ v tiskové zprávě uvedl, že pracuje s dokumenty v různých stupních utajení. Poukázal i na to, že jeho budovu využívají také Parlamentní knihovna a Archiv Poslanecké sněmovny ČR, které uchovávají historické fondy. Nahrazení policejní ochrany soukromou bezpečnostní službou proto považuje za rizikové, uvedla mluvčí NKÚ Hana Kadečková. Úřad chce proto začít jednat s vládou o tom, aby své rozhodnutí přehodnotila.
NKÚ má vlastní moderní zabezpečení, tvrdí Metnar
„Návrh nevychází z politického rozhodnutí, ale z bezpečnostní analýzy Policie ČR a z aktuálního vyhodnocení ochrany státních objektů,“ uvedl Metnar. „Bezpečnostní kapacity musí být nasazovány tam, kde jsou podle odborného posouzení nejvíce potřeba. Policie vyhodnotila, že sídlo NKÚ vykazuje dlouhodobě nejnižší riziko a zároveň disponuje vlastním moderním zabezpečením,“ doplnil ministr.
Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislá ústavní instituce a jeho posláním je kontrolovat nakládání s majetkem a penězi státu včetně hospodaření státního rozpočtu. Vyjadřuje se i k plnění státního rozpočtu. Sídlí v pražských Holešovicích.
Seznam Zprávy uvedly, že NKÚ musel už v minulosti podle požadavků vlády šetřit a snížit počet zaměstnanců. „Je to pořád stejný tlak na nesmyslné úspory. A na druhou stranu se po nás chce, abychom nově kontrolovali například Českou televizi nebo Český rozhlas,“ řekl Kala webu. Podle serveru má prezident úřadu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) dlouhodobě napjaté vztahy.