Nejvyšší kontrolní úřad prověří nákupy ochranných pomůcek v nouzovém stavu, zaměří se na rozdíly v cenách

PRAHA Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověří nákupy ochranných pomůcek v době nouzového stavu. Serveru HlídacíPes.org to řekl prezident NKÚ Miloslav Kala. Úřad připravuje změnu plánu kontrolní činnosti, kterou do měsíce projedná kolegium NKÚ. Nouzový stav a situace kolem koronaviru otevírá podle Kaly pro kontroly celou řadu nových témat.

Média v posledních dnech informovala, že ministerstvo zdravotnictví nakupovalo ochranné pomůcky za několikanásobně vyšší ceny než ministerstvo vnitra. Podle Kaly to vyplývá i z analýzy NKÚ.



„Máme veřejně dostupné informace o nákupech zdravotnického materiálu, na to se chceme určitě podívat. Ale i na pandemickou situaci a na krizové plány, na vyhlášení stavu nouze. Chceme prověřit i to, jak jsou uplatňovány výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek,“ řekl Kala.



Zjevné jsou podle něj dva hlavní směry kontrol. První jsou veřejné zakázky, kde nezbytnou podmínkou pro využití výjimek v zadávání zakázek, tedy možnost přímých nákupů, je podle Kaly to, že mají být využity jen pro urgentní případy, kdy slouží k odvracení akutního ohrožení. „Na začátku taková situace asi byla, potřebné vybavení chybělo a bylo zapotřebí ho získat. Na druhé straně je nepochybné, že akutní hrozba v nějakém okamžiku pomine. Na to se chceme zaměřit,“ uvedl. Druhý směr je srovnávání cen v mezinárodním kontextu. „Ani krizová situace neopravňuje nikoho, aby se choval neúčelně, neefektivně a nehospodárně,“ připomněl.

Rozdíly v cenách nejsou ojedinělé

Kala nechtěl upřesnit, na koho se kontroly zaměří, ale situaci už monitorují. „Na základě naší analýzy můžu říct, že když třeba respirátor typu FFP2 nakoupí jedno ministerstvo za 34 korun a jiné za 636 korun, tak je ten můj názor jasný: děje se tu něco nesprávného,“ řekl serveru. Rozdíly v cenách nejsou podle něj ojedinělé. Upozornil, že například ochranné obleky jedno ministerstvo koupilo za 15 korun a druhé za 371 korun. „Nemůžu se nyní vyjádřit, zda jsou ty rozdíly v cenách důvodné, nebo nedůvodné, ale určitě nás to opravňuje k tomu, abychom takovou kontrolu zařadili,“ řekl.

Výsledky by veřejnost mohla znát v řádech měsíců. „Máme v tom některé legislativní limity. Práva kontrolovaných osob jsou velká, musí proběhnout oficiální zahájení kontroly, seznámení s tím, co se bude kontrolovat... Urychlit se dá asi jen samotná kontrola, pak je ale ještě právo podat a uplatnit námitky a až pak je kontrolní závěr. Řádově to tedy bude v měsících,“ dodal Kala.

Nouzový stav kvůli epidemii koronaviru v Česku platí od 12. března a vláda ho může vyhlásit nejvýše na měsíc. Menšinová vláda ANO a ČSSD proto žádala Sněmovnu o prodloužení o dalších 30 dnů, ale poslanci schválili prodloužení jen do 30. dubna. V úterý premiér Andrej Babiš (ANO) v televizi Prima prohlásil, že on ani ostatní ministři za hnutí ANO nechtějí dál tento mimořádný stav prodlužovat. Šéf Ústředního krizového štábu a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) poté reagoval, že žádat Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu v Česku, pokud si to premiér nepřeje, nemá smysl.

Hamáček v posledních dnech uváděl, že kromě centrálních nákupů ochranných pomůcek konec nouzového stavu znemožní i kontrolovat vstup cizinců do země či ukládat pracovní povinnost.