Nejvyšší soud by podle nového šéfa mohl vydat stanovisko k žalobám na stát kvůli koronaviru

PRAHA Ve středu jmenovaný předseda Nejvyššího soudu (NS) Petr Angyalossy zvažuje, že by soud mohl vydat stanovisko, za jakých okolností je možné úspěšně žalovat stát kvůli náhradám za omezení, která vláda vyhlásila kvůli koronavirové epidemii. Novinářům to řekl po svém jmenování na Pražském hradě. Krok by podle něj mohl eliminovat žaloby, které by neměly šanci na úspěch.

Angyalossy byl dosud předsedou senátu trestního kolegia soudu, záležitost chce nyní probrat se soudci z druhého občanskoprávního kolegia. „Že bychom se domluvili, jestli by nebylo možné, abychom vytvořili stanovisko, určitý manuál, za jakých okolností by bylo možné žaloby na stát podávat,“ řekl novinářům.

Šéfem Nejvyššího soudu se stal Angyalossy. Zeman vybíral ze čtyř kandidátů Stanovisko by podle Angyalossyho mohlo eliminovat řadu žalob, které by předem neměly naději na úspěch. „Nejprve to musíme projednat s občanskoprávním kolegiem, zda tento způsob by byl nejvhodnější, potom se budeme bavit o detailech,“ uvedl. Názory právníků na to, v jaké míře mají lidé a firmy nárok na odškodnění za opatření při koronavirové krizi, se liší. Podle zákona je stát povinen nahradit škodu způsobenou v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními. „Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám,“ uvádí zákon. Podle šéfa Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) se má jednat o materiální škody, nikoliv například ušlý zisk uzavřených provozoven.