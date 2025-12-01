Po srážce vlaku se zatoulanou krávou nemusí chovatel uhradit škodu

Autor: ,
  9:39
Nejvyšší soud zamítl dovolání Českých drah, které neúspěšně žádaly náhradu škody více než 300 000 korun od chovatele dobytka z Klatovska. Dvěma kravám z jeho stáda se podařilo překonat ohradník a jedna pak vstoupila na trať, kde jí srazil vlak. Soudy rozhodly, že chovatel za škodu v tomto případě neodpovídá a své povinnosti nezanedbal.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

Střet krávy s vlakem v roce 2019 nejprve vyšetřovala policie. Případ předala Drážnímu úřadu, který věc odložil. České dráhy podaly žalobu k Okresnímu soudu v Klatovech, který ji zamítl, a dopravce neuspěl ani s odvoláním ke Krajskému soudu v Plzni.

Podle obou soudů měl chovatel zvířata na pastvině řádně zabezpečená, podél trati byl ohradník bytelnější než jinde. Ohradník kontroloval zkoušečkou, která by signalizovala jeho přerušení, nikoliv však pouhé stlačení k zemi.

V dovolání k Nejvyššímu soudu České dráhy argumentovaly tím, že ohradník vyžadoval ještě průběžnou kontrolu osobními obhlídkami. Chovatel podle dovolání ponechal zvířata v kritickou dobu dlouho bez dozoru, a to nejméně 36 hodin.

Vzhledem k tomu, že předpověď počasí avizovala vichřici, měl prý být opatrnější. Dráhy také upozornily na to, že překážka na trati znamená vážné ohrožení vlakových souprav a života i zdraví pasažérů.

Občanský zákoník říká, že pokud zatoulané zvíře způsobí škodu, vlastník ji uhradí. Zodpovědnosti je však zproštěn, pokud nezanedbal potřebnou pečlivost. Soudy při rozhodování vychází z konkrétních okolností případu, zohlední druh zvířete či místo chovu. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že chovatel z Klatovska si počínal dostatečně pečlivě.

„Elektrický ohradník byl dostatečně vysoký, aby ho krávy nemohly překročit nebo přeskočit. Naopak nebylo zjištěno, že by byly například uhnilé sloupky nebo že by ohradník nebyl dostatečně bytelný apod.

O zachování potřebné pečlivosti rovněž svědčí, že žalovaný v blízkosti dráhy a ovocných stromů zbudoval ohradník bytelnější s dvojitým drátem,“ stojí v rozsudku.

Chovatel také ohradník pravidelně kontroloval zkoušečkou. Podle Nejvyššího soudu nemohl předvídat, že pád větve ze sousedního státního pozemku sice nepřeruší elektrický proud v ohradníku, což by vyvolalo další kontrolu, ale umožní zvířatům dráty překročit a uniknout z pastviny.

Vstoupit do diskuse

Co se chystá v roce 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.