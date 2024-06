Nejvyšší soud potvrdil podmínky za neštěstí ve Studénce, nemusí to být tečka

NS rozhodoval bez veřejného jednání, plné odůvodnění zatím není dostupné. Výsledek na dotaz ČTK sdělila mluvčí soudu Gabriela Tomíčková.

Neštěstí se stalo při opravách 8. srpna 2008. Zranilo se 95 cestujících, z toho devět těžce. Někteří mají doživotní následky.

Před soudem původně stanulo deset obžalovaných. Dvakrát okresní soud všechny zprostil obžaloby. Napotřetí uznal pět manažerů stavebních firem vinnými, dvěma z nich uložil nepodmíněné tresty. Odvolací soud v září 2022 verdikt zmírnil, při zohlednění délky řízení uložil pěti mužům tří- až tříapůlleté podmínky. Neúspěšné dovolání k NS pak podali Pavel Janouškovec, Michal Foniok, Miroslav Kovalík a Oldřich Magnusek.

Janouškovec a Foniok působili ve společnosti Ostravské dopravní stavby (dnes Eurovia), Kovalík a Magnusek ve firmě Bögl & Krýsl. Dalším odsouzeným byl Zdeněk Malý z Bögl & Krýsl.

Zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm loni upozornil na to, že soudní systém při projednávání kauzy postupoval nepružně a v řízení nastaly průtahy. Pravomocný rozsudek padl až 12 let po podání obžaloby a déle než 14 let od nehody.

„Povinností státu je zajistit soudu, tedy i konkrétnímu soudci, podmínky, aby mohl řádně plnit jemu svěřené úkoly. Tímto úkolem je i rozhodnutí jakkoliv složité věci bez průtahů a v přiměřené době. Trestní řízení v kauze Studénka prokázalo, že stát v této své úloze právě u složitých, rozsáhlých soudních případů snadno selhává a že to je dáno nastavením systému,“ uvedl loni Schorm.

Ani rozhodnutí NS nemusí být poslední tečkou za případem. Odsouzení by se ještě mohli se stížnostmi obrátit na Ústavní soud.