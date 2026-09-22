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Zvrat v kauze kutnohorské sekty. Ženám, které zabily vůdce, přerušil Nejvyšší soud trest

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  12:23
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Magdalena Š. u soudu

Magdalena Š. u soudu | foto: Profimedia.cz

Městský soud v Praze uznal vinnými zubařku a seniorku, které čelily obžalobě z...
Městský soud v Praze uznal vinnými zubařku a seniorku, které čelily obžalobě z...
Kutnohorská zubařka M. Š., která čelí obžalobě z vraždy. (4. dubna 2023)
Městský soud v Praze uznal vinnými zubařku a seniorku, které čelily obžalobě z...
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Nejvyšší soud přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce takzvané kutnohorské sekty. Dokud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě.

Na základě pravomocného verdiktu si zubařka odpykávala devět let a vysokoškolská učitelka tělocviku v důchodu Irena Stejskalová 12 let ve vězení. Po předběžném posouzení jejich dovolání dospěl předseda senátu k závěru, že nelze předem vyloučit jejich důvodnost ani případné zrušení napadených rozhodnutí, uvedla mluvčí Nejvyššího soudu Gabriela Tomíčková.

„Přerušení výkonu trestů však nepředjímá výsledek dovolacího řízení ani neznamená zrušení pravomocného odsouzení,“ zdůraznila Tomíčková.

Ženy usmrtily padesátiletého muže v říjnu 2022 v seniorčině pražském bytě. Dobrovolně spolkl lék, který měl zklidňující a hypnotické účinky. Zubařka ho poté řízla skalpelem do třísla a na zápěstí a vpíchla mu anestetikum. Právě na akutní otravu touto látkou muž zemřel.

30. června 2026

Soudy

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