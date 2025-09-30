Nejvyšší soud potvrdil trest Netíkovi za schvalování ruské agrese

  10:01aktualizováno  10:01
Nejvyšší soud (NS) zamítl dovolání Jakuba Netíka, a potvrdil tím již dříve uložený podmíněný trest za schvalování zločinu proti míru. Netík na internetu opakovaně obhajoval ruskou agresi vůči Ukrajině. V dovolání uváděl, že šlo o politické projevy, a poukazoval na princip názorové plurality. NS však uvedl, že Rusko se nepochybně dopustilo zločinu proti míru a Netík jej schvaloval, za což po právu dostal trest.
Jakub Netík na demonstraci iniciativy „Česko na 1. prvním místě“ před budovou...

Jakub Netík na demonstraci iniciativy „Česko na 1. prvním místě“ před budovou České televize (17. listopadu 2022) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Jednání s Jakubem Netíkem u Obvodního soudu pro Prahu 7 za jeho výroky na...
Jakub Netík (uprostřed) v jednací síni před začátkem jednání. (27. února 2024)
Jednání s Jakubem Netíkem u Obvodního soudu pro Prahu 7 za jeho výroky na...
Jednání s Jakubem Netíkem u Obvodního soudu pro Prahu 7 za jeho výroky na...
„Obviněný není volán k trestní odpovědnosti za prosté šíření dezinformací v rámci veřejné diskuse, nýbrž za opakované veřejné schvalování ruské agrese jako nástroje spravedlnosti s jasnými prvky vyvolávajícími nenávist vůči části Ukrajinců,“ stojí v rozhodnutí NS.

Soud v Litoměřicích uložil Netíkovi 15 měsíců s podmínečným odkladem na tři roky, Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudek potvrdil. Poté si Netík vyslechl souhrnný trest 27 měsíců odkladem na čtyři roky za vyhrožování ministru vnitra Vítu Rakušanovi (STAN), dalším politikům a bývalému radnímu České televize Zdeňku Šarapatkovi.

Verdikt, který se týkal vyhrožování, už NS dříve potvrdil, nyní se tedy zabýval jen schvalováním ruského postupu na Ukrajině. Netík v únoru a březnu 2022, tedy v prvních týdnech invaze, živě vysílal na facebooku promluvy, v nichž se zastával rozhodnutí ruského prezidenta Vladimira Putina.

Vyjadřoval lítost nad tím, že invaze nepokračovala až na území Slovenska a Česka. Tvrdil, že média lžou o útocích ruských vojáků na školky nebo nemocnice. Rusové podle něj osvobozovali Ukrajinu od teroristů a fašistů.

V dovolání k NS Netík uváděl, že trestní právo by nemělo vstupovat do společenské diskuse a zasahovat do svobody názorového projevu ohledně současných konfliktů, pokud projevy nevyvolávají nenávist a nepodněcují k násilí. Je prý potřeba chránit menšinové názory, jakkoli je většinová společnost má za nemravné, odpudivé a zavrženíhodné.

NS s poukazem na obecně dostupné informace konstatoval, že 24. února 2022 Rusové zaútočili na suverénní Ukrajinu, a dopustili se tak zločinu proti míru.

„Šlo o přímé nasazení ruských ozbrojených sil na ukrajinském území, jež ruská strana nepopírá, byť jej eufemisticky označuje jako ‚zvláštní vojenskou operaci‘ a vysvětluje ji jak směsicí historického revizionismu, dezinformací a reálně nepodložených bezpečnostních obav, tak zpochybněním historické a politické existence Ukrajiny, ale i dalších postsovětských republik,“ uvedl NS.

Zároveň je zřejmé, že Netík se Putinova rozhodnutí zastával, bez výhrad vůči vojenskému překročení hranic suverénního státu a porušení mezinárodní stability. „Lítost vyjadřoval jen nad tím, že tento ozbrojený útok nepokračoval až na území Slovenska a ČR a že Putin ‚nezatočil s těm šmejdama u nás a nepročistil celou Evropu,‘ popsal NS.

Soud připustil, že u příspěvků na sociálních sítích, které veřejně podporují ruskou agresi, je potřeba postupovat obezřetně a pečlivě zvažovat, zda naplňují skutkovou podstatu trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy.

„Trestně by měly být stíhány především takové projevy schvalující ruskou agresi, které současně podněcující veřejnost ke spolupráci s ruskou armádou, projevy nabádající k rozšíření ozbrojeného válečného konfliktu, k zintenzivnění války a projevy zahrnující schvalování válečné agrese jako nástroje spravedlnosti,“ uvedl NS.

V Netíkově případě soud dospěl k závěru, že trestní stíhání bylo namístě, protože „přímo, zcela nepokrytě, bez nadsázky nebo zjevné snahy o vyvolání polemiky o důvodech vzniku ozbrojeného konfliktu schvaloval agresi Ruské federace na Ukrajině, označil ji za nástroj spravedlnosti a násilí páchané na Ukrajině opakovaně ospravedlňoval“. Netík má nyní ještě možnost podat stížnost k Ústavnímu soudu.

