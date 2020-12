Nejvyšší soud neuvěřil, že zloděj nevěděl o jarním nouzovém stavu. Muž si odsedí čtyři roky

Brno Nejvyšší soud (NS) neuvěřil zloději, který tvrdil, že nevěděl o jarním vyhlášení nouzového stavu. Jeho dovolání odmítl, a potvrdil tak nepodmíněný trest čtyři roky vězení za krádež zboží v celkové hodnotě 18 000 korun. Na činy spáchané v době ohrožení státu dopadají podle trestního zákoníku přísnější sazby, u krádeže je to dva až osm let. Rozhodnutí NS je dostupné na úřední desce.

Muž se opakovaně dopouštěl krádeží v maloobchodech, šlo třeba o kosmetiku, drogerii, čokolády, zubní pasty a kartáčky nebo konzervy tuňáka. Z 21 dílčích skutků spáchal poslední tři v březnu po vyhlášení nouzového stavu kvůli šíření koronaviru. Čtyřletý trest vězení mu vyměřil Okresní soud ve Frýdku-Místku a potvrdil Krajský soud v Ostravě.



V dovolání k NS muž uvedl, že vůbec nevěděl o vyhlášení nouzového stavu, což je okolnost, která ovlivnila výši uloženého trestu. Soud ve Frýdku-Místku obhajobě neuvěřil, poukázal na to, že zpravodajské servery a televizní stanice informovaly prakticky 24 hodin denně o aktuální situaci a gramotného člověka s přístupem na síť informace prakticky minout nemohla.

Ani NS tvrzení obžalovaného neakceptoval. „Z jeho výpovědi vyplývá, že sledoval zprávy na internetu, a tudíž lze mít za to, že s vynaložením minimálního úsilí, kdy o epidemiologické situaci ve světě bylo informováno již minimálně od počátku března 2020, se mohl dozvědět o vyhlášeném nouzovém stavu a mohl se tak protiprávního jednání vyvarovat,“ stojí v rozhodnutí. NS také uvedl, že k tomu, aby obviněný odpovídal za spáchání činu v nouzovém stavu, postačí i takzvaná nevědomá nedbalost.

První nouzový stav kvůli novému typu koronaviru trval od 12. března do 17. května. Platil zákaz veřejných i soukromých akcí, vstupu veřejnosti do sportovních a kulturních zařízení, zakázán byl provoz restaurací i některých obchodů. Vyhlášení nouzového stavu má podle zákona výrazné dopady v trestněprávní rovině. U některých činů lze použít přísnější sazby. Týká se to šíření nakažlivé nemoci, ohrožování zdraví závadnými potravinami, krádeže, zpronevěry, podvodu, lichvy a šíření poplašné zprávy.

Některá soudní rozhodnutí v posledních měsících vyvolala pozornost veřejnosti. Soudy v Brně například recidivistovi vyměřily za krádež salámu a krabicového vína dva roky a dva měsíce vězení. Jiný pachatel dostal 1,5 roku vězení za krádež pěti housek. Nejvyšší soud by se měl ještě zabývat některými dalšími případy kriminality v nouzovém stavu.