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Prohra o jediný hlas. Nejvyšší správní soud řeší stížnosti k senátním volbám

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  17:27aktualizováno  17:27
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

ilustrační snímek
Radek Černý
O jeden jediný hlas porazil na Žďársku dosavadní senátor Josef Klement (vlevo)...
Lékař a kandidát ODS na post senátora za Žďársku Radek Černý.
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Nejvyšší správní soud obdržel 16 stížností a návrhů na volby do Senátu. Je mezi nimi i podání neúspěšného kandidáta z prvního kola ve volebním obvodu Žďár nad Sázavou Radka Černého (ODS), kterému unikl postup do druhého kola o jediný hlas. V tiskové zprávě to uvedl Nejvyšší správní soud. Volební senát musí o stížnostech rozhodnout do 19. listopadu, jeho předsedou je soudce Vojtěch Šimíček.

Desetidenní lhůta, po kterou bylo možné výsledky letošního druhého kola hlasování ve 22 senátních obvodech z předminulého víkendu napadnout, uplynula v pátek v 16:00.

V případě pěti senátorů, které voliči vybrali už před třemi týdny v prvním kole, lhůta na zpochybnění skončila před týdnem. Po předchozích senátních volbách v roce 2020 ve třetině obvodů, v nichž se letos hlasovalo, soud žádnému ze sedmi podnětů nevyhověl.

U letošních senátních voleb NSS dosud vyřídil pět stížností a všechny odmítl. „Tři z nich pro věcnou nepříslušnost, protože se týkaly voleb do zastupitelstev obcí, které však podle zákona řeší místně příslušné krajské soudy, nikoliv Nejvyšší správní soud. Ve dvou stížnostech voliči poukazovali na domnělá pochybení v senátních volbách, ale stížnosti podali předčasně,“ uvedl NSS, který rozhodnutí zveřejňuje na úřední desce pod rejstříkovou značkou Vol.

Nejvíce senátorů z 27 zvolených letos získala obě hnutí Starostů, a to celkem deset. Jeden mandát však ztratila. Za ODS, která obhajovala pět mandátů, zvítězilo sedm kandidátů. Trojici senátorů znovu získala KDU-ČSL, obdobně dva mandáty uhájila TOP 09.

Zbývajících pět křesel si rozdělily Naše Česko, SEN 21, Naše město Frýdek-Místek, Osobnosti pro kraj a 24/7. Hnutí ANO, které obhajovalo jednu senátorskou pozici, vyšlo letos naprázdno.

Na Žďársku, kde výsledky napadl neúspěšný kandidát z prvního kola Radek Černý (ODS), lidé zvolili staronového senátora KDU-ČSL Josefa Klementa. Právě on v prvním kole získal o jeden hlas víc než Černý a postoupil tak do kola druhého.

V případě komunálních voleb, o nichž rozhodují krajské soudy, je termínem, do kdy je nutné rozhodnout, 12. listopad. Stížnosti bylo možné podávat do 23. října. Volby do obecních zastupitelstev se konaly 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb.

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Prohra o jediný hlas. Nejvyšší správní soud řeší stížnosti k senátním volbám

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