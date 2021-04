Nejvyšší správní soudu bude dál řešit testování ve firmách, odmítl teprve první z několika podnětů

BRNO Čtvrteční rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS), který zamítl návrh na zrušení testování ve firmách, nelze brát jako definitivní potvrzení toho, že opatření ministerstva zdravotnictví je ve všech ohledech v pořádku. Soud projednává i další návrhy na zrušení stejného opatření, o kterých může teoreticky rozhodnout jinak. NSS na to upozornil v tiskové zprávě.

Soud je vždy vázán rozsahem a důvody konkrétního návrhu. Dnešní zamítavé rozhodnutí tedy nutně neznamená, že NSS zcela schvaluje postup vlády a ministerstva zdravotnictví.



„S podobnou interpretací našich rozhodnutí se bohužel nezřídka setkáváme. Zejména v této citlivě vnímané agendě by měli všichni přispět svou zdrženlivostí k tomu, že veřejnost nebude ještě více zmatena, pokud v některém z dalších řízení bude NSS nucen napadená opatření zrušit,“ uvedl předseda senátu Filip Dienstbier.

Soud ve čtvrtek zamítl návrh na zrušení opatření ministerstva zdravotnictví, které v březnu odstartovalo testování zaměstnanců ve firmách. Povinnost podrobit se testování na koronavirus podle soudu vyplývá z pandemického zákona, opatření ministerstva jen upravuje podmínky a rozsah. Návrh na zrušení opatření podal dělník, jenž pracuje ve výrobě autodílů.



V souvislosti s kritikou plošného testování zaměstnanců soud dnes zmínil „určitou společenskou distribuci zátěže“ spojené s bojem proti pandemii. „Když si představím například majitelku kadeřnictví, samoživitelku, matku školáka, která již tři čtvrtě roku nemůže provozovat svou živnost, nemůže ani přijmout jiné zaměstnání, protože se věnuje dítěti na distanční výuce. Ta by se možná ráda nechala testovat, kdyby díky tomu mohla vykonávat svou práci a její dítě by mohlo do školy,“ uvedl Dienstbier.

Podle Dienstbiera je obecně známo, že rozhodnutí o opakovaném plošném testování zaměstnanců bylo přijato jako kompromisní řešení v situaci, kdy kvůli přetížení nemocnic hrozilo úplné uzavření výrobních a jiných provozů.



Opatření přijatá podle pandemického zákona, který platí od konce února, přezkoumává NSS v rámci své nové pravomoci. Postupně obdržel více než deset podnětů, některé ale předal k projednání Městskému soudu v Praze, protože se týkaly opatření platných z dřívějška. Kvůli povinnému testování ve firmách se na NSS obrátily také například Nezávislé odbory Teva Czech Industries, což je výrobce léčiv. Veřejné jednání NSS svolal na 14. dubna.