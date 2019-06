Nejvyšší státní zastupitelství chce vlastní analýzu auditní zprávy. ‚Zjištění jsou závažná,‘ řekl Pavel Zeman

Praha Zjištění v návrhu auditní zprávy Evropské komise, podle něhož je premiér Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů, jsou závažná a mohla by zavdávat podezření na trestný čin. V České televizi to v neděli řekl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Podle něj si Nejvyšší státní zastupitelství vypracuje vlastní analýzu navrhovaného dokumentu, výsledky by mohlo mít do dvou či tří týdnů.

Sedmdesátistránkový text navrhované auditní zprávy zveřejnila v pátek média. Auditoři se v materiálu zaměřují na čerpání dotací firmami z holdingu Agrofert, který Babiš vložil v únoru 2017 do svěřenských fondů. Podle návrhu dokumentu, který se ještě může měnit, je premiér po celé své vládní působení ve střetu zájmů, má vliv na firmu i na použití dotací z EU.