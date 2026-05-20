Lastovecká dostala výtku od Dragouna poté, co se v rozhovoru pro Radiožurnál a server iROZHLAS.cz vyjádřila o svém odvolání z vyšetřovacího týmu k bitcoinové kauze.
Rozhovorem podle něj narušila důvěru v práci státního zastupitelství i v odborný postup žalobců v probíhajícím přípravném řízení. Rozhovor vytvářel mylný dojem, že státní zastupitelství v kauze postupovalo nezákonně nebo účelově, řekl již dříve Dragoun. Zahájit kárné řízení vůči Lastovecké ale Dragoun nenavrhl.
Bradáčová však s jeho postupem podle Deníku N nesouhlasí. V námitce šéfka žalobců tvrdí, že takové posouzení bylo příliš mírné, a kárnému senátu navrhuje, aby Dragounovu výtku zrušil. „Ne však proto, že by podle ní Lastovecká nepochybila, ale z opačného důvodu - podle Bradáčové mohlo být její jednání závažnější a mohlo ohrozit samotný účel trestního řízení,“ napsal server.
Spor se týká vyloučení žalobkyně z vyšetřovacího týmu v bitcoinové kauze kvůli její údajné podjatosti. Dragoun v polovině března oznámil, že její zřejmá podjatost a možné riziko ohrožení trestního řízení byly jediným důvodem tohoto kroku. Pochybnosti o její nestrannosti měly souvislost s pražskou částí této kauzy, která se týká samotného darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti od Tomáše Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování.
Lastovecká podle Deníku N již v lednu na uzavřené poradě navrhla v bitcoinové kauze kvůli přijetí kryptoměny s pochybným původem stíhat exministra Pavla Blažka (dříve ODS). Žalobkyně zároveň dozoruje brněnskou bytovou kauzu spjatou s tamní ODS, v minulosti čelila kritice tehdejšího ministra spravedlnosti a bývalého dlouholetého předsedy jihomoravské organizace ODS Blažka.
Blažka, jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze, který zastupoval Jiřikovského, nakonec policisté začátkem května v bitcoinové kauze obvinili z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Všichni tři proti usnesení o zahájení trestního stíhání podali stížnost. Jiřikovský v této kauze sám čelí obvinění již od loňska, a to kvůli legalizaci výnosů z trestné činnosti a z provozování darknetového tržiště Nucleus Market.
Podjatost státní zástupkyně Lastovecká po celou dobu odmítá. Nynější krok Bradáčové nekomentovala, proti Dragounově výtce se však brání – tvrdí, že mlčenlivost neporušila a že v rozhovoru neprozradila žádné neveřejné informace. Rozhovor se podle ní týkal především její údajné podjatosti a Dragoun i Bradáčová mu přičítají význam, který v něm nezazněl.