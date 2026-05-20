Bradáčová žádá přísnější trest pro žalobkyni Lastoveckou v bitcoinové kauze

Autor: ,
  22:55aktualizováno  22:55
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová považuje výtku, kterou dostala olomoucká žalobkyně Petra Lastovecká za své vyjádření v médiích v bitcoinové kauze, za příliš mírný trest. Bradáčová se kvůli tomu obrátila na kárný senát Vrchního soudu v Praze, který bude řešit námitku Lastovecké vůči výtce udělenou olomouckým vrchním žalobcem Radimem Dragounem.
Žalobkyně Petra Lastovecká

Žalobkyně Petra Lastovecká | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová na mimořádném tiskovém briefingu...
První náměstek Zdeněk Kasal na mimořádném tiskovém briefingu Nejvyššího...
Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) na čtvrteční tiskové konferenci...
Zleva nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová, první náměstek Zdeněk Kasal,...
11 fotografií

Lastovecká dostala výtku od Dragouna poté, co se v rozhovoru pro Radiožurnál a server iROZHLAS.cz vyjádřila o svém odvolání z vyšetřovacího týmu k bitcoinové kauze.

Rozhovorem podle něj narušila důvěru v práci státního zastupitelství i v odborný postup žalobců v probíhajícím přípravném řízení. Rozhovor vytvářel mylný dojem, že státní zastupitelství v kauze postupovalo nezákonně nebo účelově, řekl již dříve Dragoun. Zahájit kárné řízení vůči Lastovecké ale Dragoun nenavrhl.

Bradáčová však s jeho postupem podle Deníku N nesouhlasí. V námitce šéfka žalobců tvrdí, že takové posouzení bylo příliš mírné, a kárnému senátu navrhuje, aby Dragounovu výtku zrušil. „Ne však proto, že by podle ní Lastovecká nepochybila, ale z opačného důvodu - podle Bradáčové mohlo být její jednání závažnější a mohlo ohrozit samotný účel trestního řízení,“ napsal server.

Spor se týká vyloučení žalobkyně z vyšetřovacího týmu v bitcoinové kauze kvůli její údajné podjatosti. Dragoun v polovině března oznámil, že její zřejmá podjatost a možné riziko ohrožení trestního řízení byly jediným důvodem tohoto kroku. Pochybnosti o její nestrannosti měly souvislost s pražskou částí této kauzy, která se týká samotného darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti od Tomáše Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování.

Lastovecká podle Deníku N již v lednu na uzavřené poradě navrhla v bitcoinové kauze kvůli přijetí kryptoměny s pochybným původem stíhat exministra Pavla Blažka (dříve ODS). Žalobkyně zároveň dozoruje brněnskou bytovou kauzu spjatou s tamní ODS, v minulosti čelila kritice tehdejšího ministra spravedlnosti a bývalého dlouholetého předsedy jihomoravské organizace ODS Blažka.

Blažka, jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze, který zastupoval Jiřikovského, nakonec policisté začátkem května v bitcoinové kauze obvinili z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Všichni tři proti usnesení o zahájení trestního stíhání podali stížnost. Jiřikovský v této kauze sám čelí obvinění již od loňska, a to kvůli legalizaci výnosů z trestné činnosti a z provozování darknetového tržiště Nucleus Market.

Podjatost státní zástupkyně Lastovecká po celou dobu odmítá. Nynější krok Bradáčové nekomentovala, proti Dragounově výtce se však brání – tvrdí, že mlčenlivost neporušila a že v rozhovoru neprozradila žádné neveřejné informace. Rozhovor se podle ní týkal především její údajné podjatosti a Dragoun i Bradáčová mu přičítají význam, který v něm nezazněl.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.