Nejvyšší stavba v Česku šla k zemi, stožáry odstřelily přes čtyři kila semtexu

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Stavba šla k zemi v 11:15 hodin, zřítily se směrem ke Kolínu. Okolí vysílače od rána okupovaly stovky zvědavců, na přilehlém rozbahněném poli podle redaktora iDNES.cz parkovaly desítky aut.
Po zhroucení stožárů zůstala stát většina z přihlížejících jako opařených, v několika v očích byly vidět i slzy. „Ztratili jsme svůj maják a symbol domova,“ shodli se místní.
Lidé si na podívanou přinesli dalekohledy, další se usadili buď volně na mezi nebo na skládací židličky. Mezi přihlížejícími byly i děti.
„Přijeli jsme z Jevan, trochou si s těmi židličkami připadáme divně, ale pro naše kluky to bude zážitek,“ popsal jeden z mužů.
Další nadšenec přijel z nedalekého Českého Brodu, také se svým synem. „Vyměnil jsem si kvůli tomu v práci směnu s kolegyní. Žiju tady celý život, a je mi líto, že stožáry už tu nebudu. Byly pro už od dětství takovým majákem. Myslím si, že kdyby stát opravdu chtěl, tak mohl vymyslet nějaké využít pro ty rádiovky,“ popsal pan Honza.
Josef Suchánek přijel ze Suchdola u Kutné Hory. Na cestu se vybavil dalekohledem. „Vysílače jsou vidět i z naší vesnice. Byl jsem už v minulosti podívat na odstřelech velkých komínů, láká mě to. Takovou událost jako dnes zažijete jednou za život. Ale jinak mi není líto, že stožáry zmizí. Je to dědictví bolševiků, které už k ničemu neslouží,“ myslí si.
Odstřel doprovodila silná detonace
Dalších 20 dní tu bude probíhat navazující likvidace ocelové konstrukce.
„Cílem odstřelu je, aby se stožáry zhroutily tzv. „do sebe“ na co nejmenší plochu. Stožáry jsou kotveny lany do tří směrů, přestřelena budou pouze lana v západním směru. K přeseknutí lan o průměru 35 až 50 mm poslouží speciální kumulativní nálože Semtex Razor 30. Celková spotřeba trhaviny je 4,5 kg,“ oznámily radiokomunikace.
Odstřel doprovodila velmi silná detonace, ta se na hranici bezpečnostního okruhu 350 metrů dostatečně utlumila.
Stavba byla kdysi nejvýkonnějším rozhlasovým vysílačem ve střední Evropě.
Po oznámení, že se stavba tento týden odstřelí, se v okolí stavby každý den shromažďovali zvědavci a nadšenci, aby si udělali ještě poslední fotografii. Začátkem týdne kvůli zájmu lidí dokonce kolabovala doprava.
Jeden z nadšenců se ještě na poslední chvíli snažil přesvědčit ministerstvo kultury, aby odstřel odložilo. Podle něj nejde jen o dvě vysoké ocelové konstrukce, ale o mimořádné dílo československého inženýrství a významný kus historie našeho rozhlasového vysílání.
Sílící pocit FOMO (fear of missing out, pozn. red.) postihl i adrenalinové nadšence, kteří chtějí nejvyšší stavby České republiky pokořit, než bude definitivně pozdě.
Podle serveru Televizní web zaznamenali středočeští policisté zvýšenou aktivitu lezců a v souvislosti s tím i nárůst výjezdů za takovými případy až na dva týdně, v uplynulém víkendu byly dokonce tři.
Že stavba lákala k nelegálním výstupům už dříve, potvrdil v rozhovoru pro iDNES.cz také polský free sólo lezec Michael. Liblice má za srdcovou záležitost, na věž vylezl v letech 2022-23 třikrát.
„Byla to obrovská svislá žebříková cesta, u které nebylo vidět konce. Moje orientační výška byla druhá věž hned vedle mě. Když jsem lezl na vrchol a díval se na tu druhou věž naproti, mohl jsem odhadovat, jak vysoko jsem a kolik mi ještě zbývá na vrchol,“ popsal v rozhovoru své tehdejší pocity.
Světla zhasla počátkem týdne
Technici Českých radiokomunikací vysílače zhasli počátkem tohoto týdne a následně světla demontovali. To proto, aby se při odstřelu a následném pádu konstrukce zabránilo rozbití skel svítidel a střepy neznečistily okolí.
Firma v červenci zveřejnila nezávaznou výzvu zájemcům o odkoupení stožárů, kotevního systému, výtahů a anténního domku. Následně jednala se dvěma zájemci. Ani jeden však nedoložil zdroj financování potřebného pro nezbytné opravy a další bezpečný provoz staveb.