Nejvyšší žalobce si dokáže představit rozdělení Národní centrály proti organizovanému zločinu

Brno Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman si dokáže představit rozdělení Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Zeman to ve středu řekl v rozhovoru pro iRozhlas.cz. NCOZ vznikla před třemi lety sloučením policejních útvarů, vedení policie ji chce podle Deníku N opět rozdělit. Mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová uvedla, že proces ještě není uzavřen.

Z NCOZ by se podle Deníku N měly vyčlenit odbor kyberkriminality a boje proti terorismu. Zeman je členem pracovní skupiny policejního prezidenta Jana Švejdara s názvem Reforma, která zasedá od začátku roku. V rozhovoru řekl, že toto (vyčlenění odborů) je pouze jeden z dílčích výsledků. Není to podle něj finální výstup.



Na otázku, co si o tom myslí, Zeman odpověděl, že si to dokáže představit. „Nemyslím si ale, že nastal čas se o tom bavit. Tato debata by měla probíhat dále ve skupině Reforma, a ne na veřejnosti. Beru to skutečně jako dílčí krok. Nemyslím si ale, že je to koncepčně úplně hotové,“ uvedl. Doplnil, že závěr ve skupině Reforma ještě není hotový.

Serveru Seznam Zprávy to potvrdila i mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová. „Není pravda, že by komise k něčemu definitivně došla, proces ještě není uzavřen,“ řekla. Změnu policejní prezident okomentuje za měsíc na briefingu, na němž zhodnotí svůj první rok ve funkci, řekl ČTK mluvčí prezidia David Schön.

Podle Deníku N by se osamostatnily sekce terorismu a extremismu a sekce kybernetické kriminality, tedy zločinů spojených s počítači a internetem. Týkalo by se to 150 z nynější tisícovky policistů v NCOZ. Policejní prezident podle serveru plán oznámil vedení NCOZ v polovině října.

NCOZ začala po reorganizaci policie fungovat 1. srpna 2016. Nejvyšší žalobce Zeman tehdy před vznikem centrály podle médií v dopise členům vlády kritizoval sloučení protikorupčního a protimafiánského útvaru policie kvůli obavám z toho, že to může ohrozit vyšetřování složitých kauz.