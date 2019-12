Státní zástupce Zeman zvolil v kauze Čapí hnízdo zlatou střední cestu, z vichřice se stává vánek, říká advokát Ortman

Praha Premiér Andrej Babiš je opět trestně stíhaný. Rozhodl o tom nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který zrušil usnesení o zastavení trestního stíhání předsedy vlády a Jany Mayerové ze společnosti Farma Čapí hnízdo. „Mě to překvapilo, protože já jsem čekal variantu A, nebo variantu B, toto je taková zlatá střední cesta,“ komentuje rozhodnutí nejvyššího v rozhovoru pro server Lidovky.cz známý advokát Jaroslav Ortman.

Lidovky.cz: Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zrušil usnesení o zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše a Jany Mayerové ze společnosti Farma Čapí hnízdo. Co to prakticky znamená pro vyšetřování?

To znamená, že vyšetřování probíhá dál. Dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch dostane od nejvyššího státního zástupce Zemana pokyny, jak má doplnit dokazování. Nevím, jaké pokyny dostane, to bude v rozhodnutí pana Zemana. Může doplňovat třeba půl roku nebo rok. V každém případě to neříká nic dobrého o práci orgánů činných v trestním řízení. Jestliže může trestní řízení probíhat tak dlouho a pořád není jasné, jaký bude výsledek, tak to k právní jistotě vůbec nepřispívá.

Lidovky.cz: Překvapilo vás rozhodnutí nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana?

Mě to překvapilo, protože já jsem čekal variantu A, nebo variantu B. Toto je taková zlatá střední cesta. Podle mě to je šalamounské rozhodnutí, ani nahá, ani obutá. Zeman nedal pokyn k podání obžaloby, nedal pokyn ani k jejímu zastavení a zároveň vyzývá, že se má ctít presumpce neviny. Takže dle mého názoru to je oddalování rozhodnutí.

Advokát Jaroslav Ortman.

Lidovky.cz: Stíhání Babišových rodinných příslušníků definitivně končí, Jana Mayerová bude stíhána dál. Co si o tom myslíte?

Nevidím do hlavy nejvyššího státního zástupce. Nevím, proč tak rozhodl a trestní stíhání kromě Babiše nezrušil jen Janě Mayerové. Z jedenácti malých černoušků, kteří stáli na začátku trestního stíhání, zbyli jenom dva. Slábne vichřice, je z toho vánek a to už něco signalizuje. K panu Faltýnkovi přibyla i manželka Andreje Babiše a jeho rodinní příslušníci, takže to ukazuje, kam se trestní stíhání ubírá.

Lidovky.cz: Narážíte na to, že trestní stíhání postupně vyšumí?

No tak z jedenácti lidí zbyli dva. To prostě o něčem svědčí.

Lidovky.cz: Vyšetřování se vleče řadu let. Myslíte si, že když bude dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch kauzu znovu prošetřovat, tak přijde na něco nového?

Popravdě řečeno ani nevím, co se po celých těch letech bude znovu vyšetřovat. Já myslím, že to bude obtížné. Pan Šaroch může rozhodnout úplně stejně, jako rozhodl posledně. I po doplnění.

Lidovky.cz: Dozorující státní zástupce nemá k novému rozhodnutí ve věci žádnou lhůtu. Kdy si myslíte, že se vyjádří?

Podle mě na Šarocha budou apelovat, aby nové rozhodnutí provedl co nejrychleji. Nicméně nejvyšší státní zástupce nemá právo udělovat nějaké lhůty. Osobně si myslím, že to bude v řádu měsíců.

Čapí hnízdo. Čapí hnízdo.

Lidovky.cz: Kdyby prezident Miloš Zeman udělil premiérovi Babišovi abolici, co by to znamenalo pro řízení?

Prezident Zeman má plné právo udělit abolici. To je stejné právo jako měl teď nejvyšší státní zástupce, který zrušil usnesení o zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše. Prezident není limitován. Z právního hlediska nemá žádné omezení, takže prezident může rozhodnout tak, jak uzná za vhodné. Jeho rozhodnutí by musel podepsat nějaký člen vlády, patrně ministr spravedlnosti, protože pochybuji, že Babiš sám sobě podepíše souhlas se zastavením trestního stíhání.

Lidovky.cz: Musí podle vás policie žádat znovu sněmovnu, aby poslanci vydali premiéra Babiše k trestnímu stíhání?

Já si myslím, že ne. Podívejte se, státní zástupce Zeman rozhodl ve vztahu k jednomu trestnímu stíhání. Podle mě žádné nové žádání ze strany policie nepřijde, to je blbost.