Nejzadluženější obec Česka zrušila prodej pozemků ruskému věřiteli, vyhne se tak soudu s výrobcem minerálky

Prameny (Chebsko) Zastupitelstvo zadlužené obce Prameny zrušilo po dohodě s ruským věřitelem Dmitrijem Vajnerem lednovou smlouvu o prodeji pozemků s vrty minerálních vod jeho firmě. Obec se tak vyhne soudu se společností Karlovarské minerální vody, která o pozemky měla také zájem a na Prameny kvůli plánovanému prodeji podala žalobu.

Prameny jsou nyní v patové situaci, budou hledat další cesty k odblokování obecních účtů, řekla v úterý Michala Málková (ANO), starostka Pramenů, které jsou označovány za nejzadluženější obec Česka. Dluh by se díky prodeji pozemků Vajnerově firmě snížil na 42 milionů korun a nebyl by dál úročen, účty obce by mohly být odblokovány.

„Nechceme, aby se obec soudila, zda je smlouva platná, nebo neplatná. Při rozhodnutí soudu by se odvolaly buď Karlovarské minerální vody, nebo firma věřitele Sangerberg. Soudní řízení by tak mohla trvat až několik let. Obec navíc nemá na právní zastoupení advokátem. Věřitel situaci obce chápe, předmětné smlouvy jsme proto zrušili,“ řekla Málková.

Prameny se zadlužily, když před lety investovaly do vrtů a přípravy stáčírny minerální vody. Po letech jednání je jejich jediným věřitelem podnikatel Vajner, v obci má vlastní investiční záměry na vybudování stáčírny minerálních vod a domova pro seniory. Tvrdí, že v posledních letech spolupracoval na oddlužení obce a do investičního záměru v Pramenech vložil desítky milionů korun. Počátkem letošního roku zastupitelstvo Pramenů schválilo jeho firmě Sangerberg prodej pozemků s osmi vrty minerálních vod za deset milionů.

Karlovarské minerální vody mají o pozemky zájem

Karlovarské minerální vody měly o pozemky ale také zájem a nabídly za ně trojnásobně vyšší cenu. Odmítnutím této nabídky podle firmy porušily Prameny zákon o obcích, podala na ně proto žalobu. Okresní soud v Chebu následně uvalil na obec předběžné opatření, což by obci do doby ukončení sporu znemožnilo zadlužení dál řešit. „Nabídku Karlovarských minerálních vod jsme nemohli přijmout, bylo by to obcházení věřitele a mohl by na nás také podat žalobu. Jinak řečeno, jsme opět v patové situaci,“ doplnila Málková.



Kroky vedení města dlouhodobě kritizuje opozice. Obec by se podle opozičních zastupitelek měla nyní pokusit dosáhnout promlčení části dluhů. S tímto návrhem však kvůli chybějící právní analýze zatím na pondělním jednání zastupitelstva neuspěly. Celé zasedání provázela vyhrocená atmosféra, kdy opoziční zastupitelky nakonec jednací sál opustily.