Nejzajímavější senátní souboje: Bělobrádek s Červíčkem, kritik Zemana proti exšéfovi Českého rozhlasu

PRAHA Dva senátorské posty jsou již zabrány. Získali je Jiří Čunek (KDU-ČSL) a Jiří Drahoš (s podporou KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Zelených), oba v úvodním volebním dějství přesvědčili více než polovinu voličů. O obsazení zbylých 25 křesel horní komory Parlamentu ovšem rozhodne až druhé kolo. Kdo se stane senátorem a na jaký souboj se detailněji zaměřit? Server Lidovky.cz sestavil přehled pěti nejzajímavější.

Náchod: Pavel Bělobrádek x Martin Červíček

Patrně mediálně nejznámější dvojice. Předseda lidovců a bývalý vicepremiér Pavel Bělobrádek proti někdejšímu policejnímu prezidentovi Martinu Červíčkovi (ODS). Ve východočeském Náchodě pronikli z prvního kola dále dva největší favorité, ačkoliv dlouho dobu živil naděje na postup i třetí Petr Koleta (ANO).

Lépe nakonec dopadl Bělobrádek, který se ziskem 26,62 procenty předčil Červíčka (26,49) o pouhých 58 hlasů. Náměstek hejtmana královéhradeckého kraje v barvách občanské demokracie se ovšem jako jediný může těšit podpoře od některého z neúspěšných kandidátů. Vyslovil mu ji právě Koleta, na jehož stranu se v prvním kole přiklonilo 22,47 procenta voličů. Bývalému místopředsedovi vlády pro vědu a výzkum by mohly pomoct hlasy voličů ČSSD, jíž v regionu zastupuje oblíbený náchodský starosta Jan Birke. Ten vyslovil Bělobrádkovi podporu už dříve.

Praha 2: Marek Hilšer x Libor Michálek

Souboj dvou populárních osob, z nichž jedna musí z kola ven. Libor Michálek (za Piráty) zasedl v horní komoře Parlamentu před šesti lety, když coby whistleblower odhalující korupční praktiky nechal za sebou sněmovnou ostříleného sociálního demokrata Stanislava Křečka či tehdejší starostku Prahy 3 Milenu Kozumplíkovou (ODS). Letošním vyzyvatelem ve volebním obvodu Praha 2 mu však je Marek Hilšer, překvapení lednových prezidentských voleb.

Senátor a dlouholetý bojovník proti korupci Libor Michálek. Lékař a občanský aktivista Marek Hilšer.

Do té doby nepříliš známý lékař a občanský aktivista v nich získal přes 450 tisíc hlasů. A právě neúspěšný boj o křeslo hlavy státu se ukázal jako skvělá průprava na volby senátní. Hilšer v prvním kole drtivě zvítězil. Obdržel 44,45 procent hlasů, zatímco Michálek 15,57 procenta. Propastného rozdílu si je vědom i úřadující senátor Michálek, jenž v týdnu Hilšera vyzval, aby z duelu odstoupil. Bylo by to prý spravedlivé, protože Hilšera podporoval v prezidentské volbě, kdy pro něj sháněl podpisy pro kandidaturu u tehdejších senátorů. Lékař to odmítl.



Brno: Mikuláš Bek x Jaromír Ostrý

Nakročeno do Senátu má výrazně rovněž rektor brněnské Masarykovy univerzity Mikuláš Bek (s podporou STAN, ODS a TOP 09). Akademik, který dlouhodobě nesouhlasí s postoji prezidenta Miloše Zemana, postoupil s 38,17 procenty. Obdržel tak dvakrát více hlasů než jeho soupeř ve druhém kole, exředitel regionálních studií Českého rozhlasu Brno a Zlín Jaromír Ostrý (18,70), který kandiduje za ANO.

Rekor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Beka navíc již podpořil třetí nejsilnější uchazeč prvního kola, lidovecký kadeřník Jan Špilar (17,73). O jeho vítězství ve volebním obvodu Brno nepochybují ani sázkové kanceláře, které na něj vypsaly nejnižší možný kurz 1,01:1.



Domažlice: Vladislav Vilímec x Jan Látka

Vůbec nejtěsnější rozdíl mezi oběma postupujícími se utvořil na Domažlicku. Náměstek hejtmana Plzeňského kraje Vladislav Vilímec (ODS) tam zvítězil před stávajícím sociálnědemokratickým senátorem Janem Látkou o pouhých šest hlasů.

Ve vzájemném duelu tak lze očekávat mimořádně vyrovnaný souboj. Vilímcovi již vyjádřil svou podporu třetí v pořadí, neúspěšný kandidát TOP 09 Michal Janek (15,93). Látku zase podporuje kandidát Pirátů Viktor Krutina (12,21) nebo kandidát KSČM Josef Švarcbek (6,99).

Chrudim: Jan Tecl x Daniel Herman

Někdejší ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) loni neuspěl v parlamentních volbách a přišel o místo ve sněmovní lavici. Vrátit se do vrcholné politiky se proto pokouší přes Senát. Soupeřem ve druhém kole na Chrudimsku, kde se o post uchází, mu bude občanský demokrat a starosta Havlíčkova Brodu, Jan Tecl.

Ministr kultury Daniel Herman s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou.

Tecl (15,44) v úvodním dějství porazil Hermana (15,13) o 156 hlasů. Oba přitom za sebou v nejvyrovnanějším volebním obvodu nechali například mluvčí vlády Jiřího Paroubka Lucii Orgoníkovou (ČSSD), trenéra rychlobruslařky Martiny Sáblíkové Petra Nováka (za ANO), bývalého hokejistu Vladimíra Martince (Evropští demokraté) či někdejšího poslance Karla Augustina Andrle Sydora (Koruna česká). Značná část kandidátu se již postavila na stranu Tecla, mezi nimi třeba Orgoníková (9,94) nebo starosta obce Vysočina Tomáš Dubský (9,78), který kandidoval jako nezávislý. Hermana podpořili Martinec (4,60) se Sydorem (0,36).