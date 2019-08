Někdy bych měl do klece poslat i své hráče, říká majitel fotbalové Příbrami Jaroslav Starka

PRAHA Podnikatel Jaroslav Starka (63 let) v rozhovoru pro LN popisuje, proč se on či lobbista Ivo Rittig začali zajímat o tvrdé sporty.

LN:Proč se z MMA stal takový fenomén u nás i ve světě?

Jsem příznivec klasického boxu, který jsem měl vždycky rád. Samozřejmě v oblibě mám i další bojové sporty jako K-1 nebo teď MMA. Box v Příbrami podporuji přes 30 let. Trénovali u mě velmi šikovní boxeři. Dneska u mě v klubu trénuje Lucka Pudilová, kterou trénuje Láďa Erdélyi, se kterým jsem kamarád přes 30 let. Takže mám k tomu vztah, dlouhodobý.

LN: Navštěvujete turnaje MMA?

Jezdím na zápasy, to mě baví. Velký podíl na propagaci českého MMA má Karlos Vémola. Člověk by řekl zápasník, on je ale hodně chytrej. Pracuje na sobě, je to čistý profík. Fanouškům se to líbí, MMA má dobře našlápnuto. Velké plus je, že turnaje pořádá Oktagon MMA, jeho šéf Ondra Novotný je neskutečný profík. Umí televizi, reklamní věci, smekám před ním.

LN: Před třemi týdny bylo vyprodáno na Štvanici, to samé se očekává na podzim od Zápasu století v O2 aréně. Kde se bere takový zájem?

Takových turnajů je jen pár do roka, což je výhoda. Štvanici jsem neviděl, protože jsem byl na dovolené. Mrzelo mě to, ale sledoval jsem aspoň na iPadu (smích). I na lokální akce a turnaje už dnes chodí od pěti set do dvou tisíc lidí, to jsou slušné návštěvy.

LN: Do MMA se pustil i bývalý šéf vašeho příbramského fotbalového klubu Petr Větrovský, který na nedávném štvanickém turnaji seděl vedle Jaromíra Jágra. Spolupracuje s Oktagonem?

Spíše spolupracuje s Attilou Véghem, se kterým se Karlos Vémola utká na podzim. Favorizuji Karlose (smích). To bude zápas těžkých vah. Attilu jsem sledoval už před 15 lety, teď si myslím, že bude muset hodně, hodně tvrdě trénovat na Karlose.

Lucie Pudilová děkuje fanouškům. Lucie Pudilová (v červeném) v souboji s Liz Carmoucheovou

LN: Vidíte šanci českého MMA expandovat do zahraničí?

To asi nejsem schopen posoudit. Podívejte na XFN, která vyprodala O2 arénu se zápasem mezi Rytmusem a Marpem. Chtěli expandovat a podívejte, jak to s nimi dopadlo.

LN: Jak hodnotíte vývoj v posledním roce, kdy XFN přišlo o dominanci a jedničkou se stal Oktagon? Byl za tím i konkurenční boj?

Těžko říct. Karlose jsem se nikdy neptal, ale když on a další zápasníci odešli od XFN, asi jim peníze dlužili. Dnes je dominantní Oktagon, zápasníky asi dobře platí, stali se jedničkou. Jestli mají na to, aby pořádali turnaje za hranicemi, musí Ondra Novotný zvážit. Věřím, že se správně rozhodne, je to profesionál. Jen víte jak, domácí rybník je domácí rybník. Že v Praze naplníte dvakrát do roka O2 arénu, neznamená, že se vám to samé povede ve Francii.

Karlos Vémola.

LN: Na MMA se chodí dívat celebrity, slavní sportovci a vlivní podnikatelé jako Ivo Rittig. Čím to?

Podívejte, Ivo se kolem boxu motá od 90. let. Zval sem boxery, kteří tu do té doby nikdy nebyli. Když jsme tehdy byli mladší, vrcholem byla K-1. Ivo je kamarád, je pracovitý jako málokdo, v boxu má jméno a umí přitáhnout špičkové fightery. Měl tu legendy Chucka Norrise nebo Jean-Clauda Van Damma. Ivo je kluk, kterej má tenhle sport rád. Baví ho, nedělá to primárně kvůli penězům. Sportovce, včetně hokejek, takovýhle sporty baví, vidí, že v kleci jsou borci.

LN: Jakou věštíte českému MMA budoucnost?

Myslím, že lidi chodit teďka budou. Když uděláte dvakrát třikrát v roce velkou akci, vyprodáte ji. Nemám o české MMA strach. Podívejte na americkou UFC, to je továrna na peníze. Nás je sice jen 10 milionů v Česku, ale zájem je, i mezi námi důchodci (smích).

LN: Plánujete se nějak více angažovat kolem MMA?

Jak říkám, podporuji tyto sporty přes 30 let. Jsem rád, kam to dotáhla Lucka Pudilová, ta mě moc zajímá. U nás taková druhá bojovnice není a dlouho nebude. Mám vztah i k jejímu trenérovi. Je to tvrdý sport, baví mě to.

Fotbalisté Příbrami slaví první branku do sítě Dynama České Budějovice.

LN: Neplánujete na tréninky MMA občas přivézt vaše příbramské fotbalisty?

Občas bych některé své plejery mohl po odfláknutém výkonu poslat do klece za Luckou, mám ale obavu, že by to neustáli. Ne, dělám si srandu, mám ty své kluky rád. Ale samozřejmě by jim občas neuškodilo dát si tréninkovou jednotku v kleci.