Tři desítky komunistů si na Střeleckém ostrově připomněly Svátek práce. Po nich následuje Volného akce

Praha Zhruba tři desítky komunistů si v sobotu ráno na Střeleckém ostrově v Praze připomněly Svátek práce. U pamětní desky odkazující na první dělnickou oslavu prvního máje z roku 1890 krátce promluvili předsedkyně pražské KSČM Marta Semelová nebo první místopředseda strany Petr Šimůnek.

Komunisté se sešli v menším počtu kvůli koronavirové epidemii, nepořádají ani své tradiční prvomájové akce. Předseda strany Vojtěch Filip doporučil okresům, aby organizovaly oslavy Svátku práce akcemi typu promenádních koncertů, kolem kterých budou lidé jen procházet a komunisté jim budou moci rozdávat propagační materiály.



„Covid jde a neptá se. Musíme respektovat základní pravidla, byť už se to začíná rozvolňovat, takže i dnes to bylo poněkud lepší než před rokem, ale to není hlavní problém. Připomenout si Svátek práce, který je globální, protože problémy práce jsou globální, je na místě,“ řekl novinářům poslanec KSČM Jiří Dolejš.

Na závěr zhruba půlhodinového shromáždění komunisté zazpívali Internacionálu.

Na akci dorazilo také několik odpůrců, kteří drželi americkou vlajku a transparenty jako „KSČ čisté zlo“ nebo „Totalitu už nikdy!“ Protest byl poklidný.

Od 10:00 pořádá na Střeleckém ostrově akci blok nezařazeného poslance Lubomíra Volného.