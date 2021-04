Distribuce drhne. Vakcína Johnson & Johnson nedorazila několika stovkám praktiků

Praha Několik stovek praktických lékařů zatím nedostalo pro své pacienty žádnou vakcínu proti covidu-19. Novinářům to v úterý řekl uvedl Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů. Praktici mohou své pacienty registrovat k očkování od začátku března. Podle nich distribuce vakcín v prvních týdnech drhla a dosud je rozdělení očkovacích látek mezi ordinace a očkovací centra nerovnoměrné.

Šonka uvedl, že své pacienty nyní registruje k očkování 3614 lékařů z asi 5000 a alespoň nějakou vakcínu dostalo 2900 ordinací. Jedna ordinace obdržela průměrně 75 dávek. U praktických lékařů se dosud registrovalo 510 tisíc lidí, podle dat k 8. dubnu bylo podáno asi 218 tisíc dávek. Mezi těmi, které zbývá naočkovat, je podle Šonky 42 tisíc lidí nad 80 let, 187 tisíc lidí nad 70 let a 145 tisíc pacientů s chronickými nemocemi. Podle Šonky tak na vakcínu u praktiků čeká více seniorů než v očkovacích centrech.



Především na začátku podle Šonky měl systém chyby, praktičtí lékaři se potýkali s nedostatkem vakcín a různým přístupem krajů při rozdělování vakcín. Ordinace, na které se vakcíny nedostaly, mají podle Šonky pocity frustrace. V některých týdnech, kdy bylo do ČR dovezeno malé množství vakcíny od firmy AstraZeneca, která má být primárně pro praktické lékaře, si lékaři museli pro menší část balení sami jezdit nebo si zaplatit vlastního dopravce.

Situace se podle Šonky zlepšuje, všechny vakcíny od AstraZeneky už míří do ordinací praktických lékařů a některé kraje jim dávají i vakcínu od Moderny. Lékaři také uvítali, že vakcínu od firmy Johnson & Johnson, kterou by mohli získat od 19. dubna, si mohou objednávat přímo u distributora a není nutná komunikace s krajem. Zatím si podle Šonky o ni zažádalo 2800 lékařů, do konce měsíce se ale dostane jen asi na 770 ordinací. Podobné zjednodušení se podle Šonky chystá i u AstraZeneky.