Některé kraje připravují vlastní očkovací strategii proti koronaviru, jiné důvěřují státní koncepci

PRAHA Některé kraje připravují vlastní očkovací strategii proti koronaviru. Kromě Jihočeského kraje, jehož hejtman Martin Kuba (ODS) ji představil v pondělí, jde třeba o Středočeský, Moravskoslezský, Plzeňský, Královéhradecký nebo Pardubický kraj.

„Zkušenost s distribucí ochranných prostředků nám velí, že se musíme připravit bez ohledu na stát,“ uvedl pardubický hejtman Martin Netolický (3PK). Také Ústecký kraj si zřejmě bude očkování řídit podle sebe. Naproti tomu Jihomoravský kraj si vlastní strategii vytvářet nebude. Vyplývá to z vyjádření hejtmanů pro ČTK. Hejtmani vyčkávají na úterní jednání s ministrem zdravotnictví.

Hejtmani budou s ministrem Janem Blatným (za ANO) jednat právě o očkovací strategii. Liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) očekává jeho návrhy na další postup. Podle hejtmana Vysočiny Vítězslava Schreka (ODS a STO) mezi hejtmany obecně panuje shoda na zahájení práce na jedné variantě strategie s tím, že by to mohla být ta jihočeská, rozhodně by měla být v souladu s národní strategií. „Za sebe říkám, že obě varianty se musí potkat v zásadních parametrech. Důležité je, s jakým postupem přijde ministr zdravotnictví,“ řekl ČTK Schrek.

Očkovací strategii v pondělí představil jihočeský hejtman Kuba. Systém podle něj musí řadit zájemce o vakcínu podle věku, zdravotního stavu a jejich diagnózy. Za nezbytnou součást považuje vakcinační centra, v kraji by měla vzniknout v každém okresním městě.

Středočeský kraj podle krajského radního pro zdravotnictví Pavla Pavlíka (ODS) chystá strategii pro očkování od prosince a nyní je v závěrečné fázi příprav. „Budeme mít strategii, která bude vyhovovat středočeským občanům a středočeskému zdravotnictví,“ řekl Pavlík ČTK. Hejtmanství se podle něj úplně neodklání od státní strategie vydané v prosinci a v prvopočátcích z ní vychází. „Ale dále v tom širokém veřejném očkování se budeme přibližovat strategii, která je na západ od nás, to znamená i podobný model, jako je například v Jihočeském kraji,“ dodal radní. Důležité je podle něj zajistit hlavně „vysokoprůtoková“ očkovací místa.

Očkovací strategii připravuje i Pardubický kraj. Podle hejtmana Netolického mají kraje nedostatek informací od státu a nejasné jsou definice kompetencí v celostátní strategii. Problematické jsou i počty vakcín a dodávky do území. „Vytvoříme vlastní očkovací strategii rozdělenou do jednotlivých očkovacích etap tak, abychom v našich krajských poměrech byli připraveni, a to včetně požadavků na prostory, zázemí, techniku a personální kapacity,“ uvedl Netolický. Podle jeho náměstkyně pro zdravotnictví Michaely Matouškové (STAN) bude nutné vytvořit více center jak v areálech nemocnic, tak třeba s využitím středních zdravotních škol. Další etapou by byla centra v každé obci s rozšířenou působností.

I Plzeňský kraj pracuje na vlastní očkovací strategii. Vytvořil pracovní skupinu, která bude mimo jiné řešit logistiku rozdělení dodaných vakcín do nemocnic a vakcinačních center v kraji. „Myslím, že strategii si bude muset udělat každý kraj,“ řekla hejtmanka Ilona Mauritzová (ODS). Kraj má představu o případném vzniku kapacitního očkovacího centra, o němž by se mělo mluvit na středečním jednání krajské očkovací pracovní skupiny. Očkovací centrum chce vytvořit Moravskoslezský kraj, a to na výstavišti Černá louka v Ostravě. Očkovací strategii chystá, čeká ale i na tu vládní.

Královéhradecký kraj připravuje strategii pro očkování minimálně v pěti očkovacích centrech, která vzniknou v březnu. V kraji začala první očkovat státní Fakultní nemocnice Hradec Králové, nejpozději od 11. ledna by měli začít očkovat i krajské nemocnice, zájem projevila i soukromá ve Vrchlabí. ČTK to v pondělí řekl hejtman kraje Martin Červíček (ODS). V prvním čtvrtletí by měli v kraji projít očkováním zdravotníci, rizikoví pacienti, pracovníci a senioři v sociálních službách. Očkování další veřejnosti kraj plánuje zřejmě ještě v prvním čtvrtletí podle objemu vakcín.

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO) ČTK řekl, že kraj si zřejmě bude řídit očkovací strategii podle sebe. Už dříve informoval o tom, že ve strategii vlády nejsou zahrnuti například strážníci či pedagogové. „My s tím budeme pracovat a měnit podle našich potřeb,“ uvedl ve středu Schiller. V pondělí dodal, že ohledně strategie povede ještě několik jednání.

Vlastní strategii očkování nechystá Jihomoravský kraj. „Řekli bychom stejně to samé, co říká stát,“ řekl ČTK hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). O situaci mluvil s ministrem Blatným. Podle Grolicha vláda a ministerstvo zajišťuje vakcíny, kraje zajistí očkování. „Bude centrální registr, který bude počítat s věcmi, které uvedl hejtman Kuba. Systém bude lidi zařazovat a priority budou věk, rizikové zaměstnání nebo rizikové diagnózy,“ dodal.



Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN) si myslí, že není dobré, aby každý kraj měl svou vlastní modifikovanou strategii. „Považuji za zásadní postupovat podle jednotné očkovací strategie v rámci krajů,“ řekl. V Karlovarském kraji je systém tří center podle hejtmana dostatečný.

Do Česka před koncem roku dorazily první dvě dodávky vakcíny od firem Pfizer a BioNTech, které mohou stačit pro více než 33 000 lidí. První zásilku si rozdělily nemocnice v Praze, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji, vakcíny z druhé dodávky se dostaly do všech ostatních krajů. Vakcínu dostávají přednostně zdravotníci v nemocnicích a pracovníci záchranné služby. V pondělí očkování začalo v posledních třech krajích - v Libereckém, Karlovarském a Zlínském.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli uvedl, že na očkování se mohou od 15. ledna registrovat lidé nad 80 let věku a od 1. února všichni další. Zopakoval, že ČR má objednáno 15,9 milionu dávek téměř pro devět milionů lidí. Liberecký hejtman Půta v pondělí upozornil, že v Libereckém kraji nebude možné v lednu začít očkovat zájemce z řad veřejnosti. Z přislíbených dávek vakcíny na to podle něj není rezerva.