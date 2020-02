Některé nemocnice podle ministerstva spravedlnosti odmítají pachatele s nařízenou léčbou. Benešová žádá řešení

PRAHA Některé psychiatrické nemocnice podle ministerstva spravedlnosti opakovaně odmítají pachatele trestných činů se soudně nařízenou ochranou léčbou. Vznikla proto pracovní skupina ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, která situaci řeší, informovalo ve čtvrtek ministerstvo spravedlnosti v tiskové zprávě.

Odmítání těchto pacientů jmenoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) jako jeden z důvodů pro nedávné odvolání ředitele havlíčkobrodské psychiatrické nemocnice Jaromíra Maška.



Nemocnice odmítají podle ministerstva spravedlnosti pachatele s nařízeným ústavním protialkoholním nebo protitoxikomanickým léčením. Podle resortu je třeba přijmout opatření nebo připravit legislativní změny, aby se nemařil účel ochranného opatření. Ministryně Marie Benešová (za ANO) vyzvala ministra zdravotnictví k řešení situace dopisem už začátkem loňského září.

„Dalším problémem je vytváření takzvaného pořadníku, podle kterého může být taková osoba přijata do výkonu ochranného léčení i s odstupem několika let poté, co jí bylo ochranné léčení soudem pravomocně uloženo, nebo poté, co vykonala nepodmíněný trest odnětí svobody,“ uvedlo ministerstvo spravedlnosti.

Odmítání pacientů se soudem nařízeným léčením nebylo podle něj u psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě ojedinělé. „Ministerstvo spravedlnosti upozornilo na to, že pan ředitel v posledním roce opakovaně odmítá přijímat pacienty k ochrannému léčení, a to i závažné sexuologické případy, pro které má v rámci nemocnice specializovanou péči. Jedná se o neakceptovatelnou skutečnost, kterou ministerstvo zdravotnictví nemohlo přehlížet, neboť zde bylo velké riziko zhoršení zdravotní péče o duševně nemocné pacienty v daném regionu a ohrožení pro společnost,“ uvedl po odvolání ředitele Maška na webu ministr zdravotnictví Vojtěch.

Odvolaného ředitele se zastali zaměstnanci, jejichž velká část hrozí výpověďmi a stávkovou pohotovostí. Ministr se s nimi chce v pátek setkat. Řediteli vytýká také nedostatečný postup v reformování péče směrem k terénní a ambulantní péči. Problémy se podle ministerstva projevovaly i ve spolupráci s Centrem duševního zdraví, které vzniklo pro péči o pacienty propouštěné z hospitalizace. Nemocnice také neplnila koncepci Královéhradeckého kraje týkající se akutních dětských psychiatrických pacientů.

Do psychiatrické péče plynou ročně asi tři až čtyři procenta zdravotnického rozpočtu, tedy kolem deseti miliard korun. S nějakým duševním onemocněním se podle statistik setkal každý pátý Čech, ani polovině se ale nedostalo odborné péče.