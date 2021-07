Někteří lékaři pacientům tvrdí, že mají pozitivní test kvůli vakcíně. Je to nesmysl, reaguje Prymula

Covid už prodělal. Neměl zrovna lehký průběh, za nějaký čas proto s vakcínou neváhal. Krátce po první dávce se čtyřiatřicetiletý Petr z Prahy v práci otestoval. Výsledek byl překvapivě pozitivní. Doktor ho však uklidnil. Prý je to v důsledku podané vakcíny.

Odborníci se ale shodují na tom, že test nemohl být falešně pozitivní kvůli účinkům očkování. „Je to nesmysl, vakcína nevyvolá nic, co by zohlednil test. Člověk může být pozitivní jedině proto, že se před očkováním nakazil,“ vysvětlil pro Lidovky.cz epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula.



Případ Petra přitom není jediný. Lidovky.cz narazily minimálně ještě na jeden: šedesátiletá Daniela byla několik dní po první dávce vakcíny, když její kolegyně oznámila, že je nakažená. Daniela šla proto na test, který vyšel rovněž pozitivní. Doktor tvrdil, že je to kvůli vakcíně. Druhý zase, že ne. Daniela proto raději zůstala v izolaci.

„Pokud si vakcínou někdo nevykloktá nebo nevypláchne pusu, test být pozitivní nemůže,“ líčí rovněž ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci a bývalý národní koordinátor testování Marián Hajdúch. Dodává, že PCR i antigenní test by mohly vyjít pozitivní z důvodu vakcíny jen v případě, že vzorek k testování by byl genetický materiál přímo ze svalu, do kterého byla píchnuta injekce. „Což se samozřejmě neděje, je to prakticky nemožné,“ konstatoval odborník.

Souběh onemocnění covidem a očkování přitom podle něj není nic neobvyklého. Především se tak děje u bezpříznakových jedinců. Když má někdo horečku, na očkování by vůbec chodit neměl. A to se podle Hajdúcha netýká jen vakcíny proti covidu, ale všech očkování obecně.



„Falešně pozitivní testy samozřejmě existují. Ale nemá to nic společného s očkováním. Testy jsou založené na zjišťování viru nebo jeho částí v nosohltanu, tam se vakcína nedostane,“ říká rozhodně i Daniel Dražan z České vakcinologické společnosti. Žádný test podle něj není stoprocentní, záleží především na tom, jak jsou citlivé a jakou mají specifitu – to znamená, jak velká je šance, že bude test falešně pozitivní. Nic z toho však s očkováním nesouvisí.

Jediný test, na který by vakcína mohla mít vliv, je test na protilátky. „Není totiž možné určit, jestli jsou to protilátky z očkování nebo z nemoci,“ vysvětluje Prymula.

S testy na protilátky se přitom v Česku roztrhl pytel. A to i přesto, že se v podstatě nejedná o relevantní údaj z hlediska odepření služeb, zábavy či cestování. Stát na protilátky prostě nehledí.

Přesto se provádějí tisícovky testů týdně. Třeba jen do laboratoře společnosti AeskuLab, která spolupracuje s Masarykovou univerzitou v Brně chodí týdně na tři tisíce lidí, aby se nechali na protilátky otestovat. Jak už ale pro Lidovky.cz uvedl epidemiolog Prymula, jejich dostatečné množství neznačí, zda je má člověk z nemoci nebo z vakcíny.

Jen další fáma

Falešná pozitivita z očkování se tak zařadila mezi další fámy, které se ohledně covidu šíří. Internet už plnily rady o tom, že proti covidu spolehlivě zabírá odvar z hřebíčku, jinde se radilo, že koronavirus se vyhýbá těm, kdo pijí alkohol. Nebo dokonce dezinfekci. Kolovaly postupy, jak s virem zatočit pomocí stříbra, mědi či železa v nanoformách.

To vše jsou však nepodložené babské rady, některé z nich přitom nejen že neochrání, ale ještě ublíží. Ostatně platí to i o tom, že test je pozitivní v případě, že je člověk po očkování. Člověk se pak totiž neizoluje a virus se šíří dál.