Ztráta pro lidovce. Výborný je teolog bez zkušeností z polí, říká politolog Šaradín k výměně ministra zemědělství

Lidovky.cz: Stane-li se Výborný ministrem zemědělství, co to pro něj bude znamenat?

Že se své agendy ve sněmovně bude muset vzdát. Nemůžete v takové situaci být předsedou poslaneckého klubu a ani součástí odborných výborů, takže ve sněmovně de facto vůbec nepracujete. Sice tam máte svého asistenta a zázemí, ale ty hodiny a hodiny vyjednávání v nejrůznějších výborech, na klubech a v kuloárech, to nelze stíhat. A soudím, že v tomhle je Výborný pro svou stranu nenahraditelný.

Lidovky.cz: Tedy onen avizovaný přestup hodnotíte jako ztrátu pro lidovou stranu?

Ano. Jednak ztratí velmi zkušeného člověka v dolní komoře, který je schopný odvést pro stranu obrovskou práci. Dle mého jde o oslabení lidoveckých pozic ve vrcholové politice. Na druhé straně Výborný coby potenciálně nově nastupující ministr je sice politik, který by měl znát danou agendu resortu, ale on vlastně předtím zemědělství nikdy nedělal.

Vystudoval teologii a mám dojem, že komunita zemědělců čekala na postu ministra právě odborníka na zemědělství. A já je chápu. Bude muset řešit odborné problémy spojené se zemědělstvím, potravinářstvím, s cenami, za které prodávají výrobci a za které supermarkety...