Kdo bude vyhoštěn, nebude moci žádat o azyl, řekl ministr vnitra Rakušan

„Dlouhodobě usilujeme o to, abychom byli bezpečná země,“ řekl premiér a předseda ODS Petr Fiala.

Vládní poslanci budou usilovat o to, aby její návrh Sněmovna projednala a schválila zrychleně během jednoho dne.

K tomu ale potřebuje, aby takový postup nevetovala opozice. Ve volební kampani se to ale nedá očekávat.

„Přicházíme s návrhem zákona, který má odradit nelegální migranty od vstupu do země,“ prohlásil.

„Nestrašíme veřejnost a podnikáme konkrétní kroky,“ řekl Rakušan.

Evropská komise měla do března předložit návrhy na usnadnění návratu migrantů do zemí původu a tranzitu. Podle Eurostatu se ze 484 tisíc občanů zemí mimo Evropskou unii, kteří měli v roce 2023 opustit EU, vrátila do země původu pouze asi pětina.

Kritici současného systému včetně Česka požadují změnu konceptu bezpečných třetích zemí. Nové nařízení EU by mohlo umožnit přísnější vyhošťování, musí se však podle ministerstva vnitra řídit mezinárodním právem.

Ke zpřísnění migračních pravidel přistoupilo v minulých dnech Polsko, které začalo deportovat migranty podezřelé ze závažných zločinů.

Počet lidí, kteří nelegálně překročili hranice EU, loni podle předběžných dat Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž Frontex dosáhl 239 tisíc. Nelegálních migrantů bylo loni při tranzitu přes Česko zadrženo 420. Nejčastěji se jednalo o občany Sýrie.