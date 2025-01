Kamiony s nelegálním odpadem se z Bruntálska vrátí do Německa, ujistil Hladík

19:41

Kamiony s odpadem nelegálně dovezeným z Německa do Jiříkova na Bruntálsku odjedou po dokončení administrativy zpět, uvedl na síti X ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Část nákladu už kamiony v obci vyložily. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) podle ministra hledá původce odpadu. Ten by se měl následně vrátit tam, odkud do Česka dorazil. Hladík o situaci jednal s německými úřady.