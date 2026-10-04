V terénu byly desítky policistů až do ranních hodin, aby zajistili především bezpečnost na silnicích. Uvedli, že se podařilo zajistit průběh akce bez vážnějších incidentů a mimořádných událostí.
Nejprve se účastníci pohybovali u nákupního centra Olympia v Modřicích na Brněnsku, část se přesunula ke Globusu v Brně-Ivanovicích. Někteří také absolvovali přesun do Olomouce a zpět a po půlnoci hlavní proud účastníků mířil k Masarykovu okruhu v Brně. „Policisté všechny přesuny monitorovali a operativně přizpůsobovali rozmístění hlídek tak, aby zajistili bezpečnost silničního provozu a minimalizovali dopady na ostatní řidiče,“ řekl Chaloupka.
Policisté zkontrolovali 700 posádek
Kromě dohlížení na dodržování pravidel silničního provozu policisté kontrolovali také technický stav vozidel, případnou jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog a další protiprávní jednání. Zkontrolovali zhruba 700 aut a jejich posádek, zjistili více než 100 přestupků a uložené pokuty přesáhly 200 tisíc korun. Jednalo se především o nevyhovující technický stav aut a porušování pravidel silničního provozu.
„Mezi nejzávažnější případy patřilo chování dvou řidičů, kteří spolu závodili za běžného provozu. Oba řidiče policisté zastavili a jejich vozidla zajistili,“ napsal Chaloupka.
Na parkovišti u Olympie také policisté zabavili dron člověku, který jej provozoval bez registrace, navíc v prostoru, kde je to zakázané. Jeho případ poslali do správního řízení.
Maximální pokuta za driftování
Olomoučtí kolegové řešili šest přestupků s celkovou pokutou 16.700 korun. Hlídky zkontrolovaly 124 aut. „Cizinci, který driftoval na jednom z kruhových objezdů, jsme uložili maximální pokutu ve výši 10 tisíc korun,“ uvedla policie na síti X.
V noci na sobotu se účastníci pohybovali v Praze. Policisté zaznamenali 176 přestupků a uložili pokuty za 271.900 korun. Jednoho řidiče zadrželi. Dalších prohřešků se účastníci dopustili v okolí Prahy. Policisté ve středních Čechách zaznamenali přes 80 přestupků, zadrželi 12 osvědčení o registraci vozidla a jeden řidičský průkaz.