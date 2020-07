‚Nelze spoléhat na lidský faktor.‘ Podle strojvůdců je zabezpečení lokálních tratí nedostatečné

Praha Českým strojvůdcům vadí stávající situace v technickém zabezpečení regionálních tratí, které je podle nich nedostatečné. Odmítají, aby byl provoz závislý jen na lidském faktoru a žádají, aby byly více využívány technologie, které jsou k dispozici. Ve středu to řekl prezident Federace strojvůdců ČR Jaroslav Vondrovic. Podle Správy železnic jsou všechny celostátní i regionální tratě zabezpečené, je však nutné dodržovat předpisy.

V úterý se na trati mezi Karlovými Vary a Perninkem čelně srazily dva osobní vlaky. Podle předběžných zpráv byla příčinou nehody chyba jednoho ze strojvůdců, který měl na protější vlak počkat v Perninku. Při nehodě zemřeli dva lidé, další dvě desítky osob byly zraněny. Úsek patří mezi tratě se zjednodušeným způsobem řízení provozu. Dopravu na těchto tratích řídí dispečer, který komunikuje se strojvedoucími.



Stávající situace v zabezpečení lokálních tratí je podle federace nepřijatelná. „Nadále již v 21. století přece nelze spoléhat pouze na lidský faktor, v našem případě na strojvedoucího, na lidský činitel, u něhož jakékoliv malinké zaváhání či pochybení může přinést fatální následky,“ uvedl Vondrovic.

Stát podle něj příliš spoléhá na strategii vybudování systému ETCS, který umožňuje zastavit vlak na dálku. Jeho instalace na regionálních tratích ale bude trvat možná až 20 let. Federace proto žádá, aby se do doby plošného vybudování systému ETCS využilo stávající a schválené opatření pro regionální tratě. „Jde o využití systému Radiobloku, který je již po několik let v provozu bez jakéhokoliv problému na Volarsku v jižních Čechách,“ řekl Vondrovic. Systém ETCS je nyní instalován zejména na dálkových a vytížených tratích.

Na tratích se zjednodušeným řízením provozu se od roku 2011 staly čtyři nehody, úterní byla pátá. Ve všech případech bylo příčinou selhání člověka.