Pavel nerespektuje volby, ministerstvo zahraničí ho bude ignorovat, řekl Macinka

  12:40
Resort ministra zahraničí Petra Macinky se rozhodl ignorovat prezidenta Petra Pavla. „Porušuje ústavu,“ prohlásil ministr v diskuzním pořadu Otázky Václava Moravce s tím, že se Pavlovi nemíní omluvit. „Nemám za co,“ reagoval na nedávnou výměnu zpráv mezi jím a prezidentovým poradcem Petrem Kolářem. Prezident Petr Pavel esemesky zveřejnil a označil za možné vydírání.

Ministr zahraničí na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci s prezidentem Petrem Pavlem. (27. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Nejmenování Filipa Turka a vztah mezi Macinkou a prezidentem Petrem Pavlem – to byly hlavní témata debaty v České televizi, která se soustředila především na okolnosti rozhodnutí premiéra a roli lidí blízkých Hradu.

Macinka uvedl, že se o rozhodnutí premiéra dozvěděl nepřímo. „Když měl pan premiér novoroční oběd a sdělil mi, že Filipa Turka nejmenuje, bylo to prostřednictvím telefonu Petra Koláře,“ řekl.

Právě jméno Petra Koláře je jediné z dvanácti poradců prezidenta, které si Macinka pamatuje. „V zásadě si pamatuji jen jeho, protože je jedinečný,“ poznamenal s tím, že složení poradního týmu je mu osobně jedno. „Moc mě nezajímá, kdo radí prezidentovi,“ řekl.

Macinka otevřel otázku respektování výsledků voleb a role Poslanecké sněmovny. „Prezident nerespektuje výsledky voleb ani vůli sněmovny. Proto jsem zvolil jako politolog termín kohabitace. Ten termín ale asi pan Kolář nezná,“ uvedl.

Ministr zahraničí se vyjádřil i ke kritice bývalého prezidenta Václava Klause. „Václav Klaus mě za tu dobu, co mě zná, hodně chválil i hodně kritizoval. Dnes večer ho uvidím,“ řekl Macinka.

Diskuse se dotkla rovněž plánovaného navyšování výdajů na obranu, konkrétně debat o pětiprocentním podílu HDP.

Macinka se vyjádřil i k protestům, které se kvůli jeho osobě konají v neděli v Praze. Uvedl, že respektuje právo na protest, zároveň ale připomněl výsledek voleb. „Respektuji vyjádření názoru opozice, ale oni by měli respektovat, že nebyli většinou, aby jejich strany mohly vládnout,“ uzavřel.

