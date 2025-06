Autor: Lidovky.cz , ČTK

13:34

Sudetoněmecký sjezd by se příští rok mohl konat v Brně. Nejvyšší politický představitel sudetských Němců Bernd Posselt v pátek na tiskové konferenci v bavorském Řezně řekl, že zjišťuje, zda by to bylo možné a komfortní pro obě strany. Reagoval tak na pozvání zástupců festivalu Meeting Brno, podle kterých je nejvyšší čas, aby se sudetští Němci a Češi setkali v tuzemsku.