Chášukdžího vražda je nestvůrnost, řekla Merkelová během návštěvy Prahy

PRAHA Německá kancléřka Angela Merkelová dorazila na návštěvu Prahy u příležitosti stého výročí založení Československa. V Kramářově vile ji uvítal premiér Andrej Babiš (ANO), který s ní jednal mimo jiné o hospodářských vztazích, o spolupráci ve vědě nebo o digitalizaci v průmyslu. Vraždu saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího označila v pátek při návštěvě Prahy za nestvůrnost.

Německá kancléřka Angela Merkelová označila vraždu saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího za nestvůrnost. Dnes při návštěvě Prahy připomněla, že Německo do vyšetření celého případu zastavilo zbrojní exporty do Saúdské Arábie. Chce jednat o společném postoji Evropské unie k záležitosti.

„Případ novináře Chášukdžího je nestvůrnost a včera (ve čtvrtek) jsem to také sdělila v telefonickém rozhovoru saúdskému králi,“ řekla Merkelová. Německo podle ní čeká na úplné objasnění případu a také jeho pozadí. Do té doby nebude do blízkovýchodní země dovážet žádné zbraně, připomněla kancléřka nedělní rozhodnutí své vlády.

„V Evropské unii budeme přirozeně mluvit o tom, jak si představujeme další společný postup,“ uvedla Merkelová. Očekává také, že Saúdská Arábie začne řešit humanitární katastrofu, kterou vyvolal konflikt v Jemenu.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) dnes dopoledne řekl, že Praha bude na radě ministrů zahraničí prosazovat razantní postoj EU k události. Jako možná opatření uvedl zákaz vstupu na území EU pro některé lidi nebo zmrazení jejich majetků.

Merkelová a Babiš se shodují v tom, že je třeba spolupracovat s africkými státy při řešení problému migrace do Evropy. Podle nich je třeba africké země hospodářsky podporovat, aby tamní lidé měli perspektivu a neodcházeli.

„V mnoha oblastech migrační politiky máme stejný názor, zejména pokud se týká otázky smluv mezi Evropskou unií a dalšími státy,“ řekla Merkelová. Podle ní dobře funguje dohoda mezi EU a Tureckem o vracení migrantů a může se stát vzorem i pro další země. Bude ale při tom potřeba vzít v potaz různá specifika těchto států.

„Máme na to stejný názor, že musíme s africkými státy spolupracovat, hlavně po ekonomické stránce, aby se jim lépe dařilo,“ řekl Babiš. „My to spolu konzultujeme a myslím si, že máme na to stejný názor, jak řešit systémově ilegální migraci,“ doplnil. V polovině listopadu se chce zúčastnit konference na Sicílii, která by se měla zabývat možností spolupráce mezi EU a Afrikou s ohledem na řešení migrační problematiky.

Perspektiva pro mladé lidi, schodují se Merkelová s Babišem

„Máme shodné přesvědčení o tom, že musíme dosáhnout win-win situace, kdy bude možný hospodářský rozvoj afrických států, a tím se vytvoří důvod pro to, aby mladí lidé měli v těchto zemích perspektivu a nemuseli je vůbec opouštět,“ uvedla Merkelová.

O kvótách na rozdělování uprchlíků, které v minulosti Německo podporovalo a Česko proti nim vždy vystupovalo, ani jeden z politiků nemluvil.

Pro Merkelovou je páteční cesta do Prahy první oficiální návštěvou Česka po zahájení jejího čtvrtého funkčního období v čele německé vlády. Zatím naposledy byla v Česku v roce 2016, kdy jednala s tehdejším premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) a s prezidentem Milošem Zemanem o migraci. S Babišem se německá kancléřka naposledy na dvoustranném jednání setkala letos v září, kdy český premiér navštívil Berlín.

V pátek do Prahy kromě Merkelové dorazí také francouzský prezident Emmanuel Macron. Večer ho čeká na Pražském hradě schůzka s prezidentem Milošem Zemanem, poté bude v Kramářově vile jednat s Babišem. Do samotného výročí vzniku Československa, které připadá na neděli, se Merkelová ani Macron nezdrží, oba dva čeká v sobotu jednání o syrském konfliktu v Istanbulu.