Německo nově považuje Česko za oblast s vysokým výskytem mutací. Zpřísní se podmínky pro vstup do země

Praha/Berlín Německo s účinností od neděle považuje Českou republiku za oblast s vysokým výskytem mutací koronaviru. Dnes to oficiálně oznámil Institut Roberta Kocha, který je správcem seznamu epidemicky rizikových zemí. Od neděle zároveň obnoví Německo na pomezí s Českem stálé hraniční kontroly a ještě více zpřísní podmínky pro cesty do Německa. Týkat se to bude především pendlerů, překračovat hranice budou smět zřejmě jen pracovníci v kritické infrastruktuře, jako jsou zdravotníci či dopravci zboží.

Český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka k očekávanému zpřísnění režimu pro Česko již ve čtvrtek řekl, že je to pro něj déj? vu. „Připomíná mi to návrat do března roku 2020,“ řekl Kafka. Loni na jaře kvůli pandemii česká vláda k rozčarování Německa uzavřela hranice. „Doufám, že se nám podobně jako loni na jaře podaří postupně dostat se blíže k normálu,“ dodal.

Němečtí politici kontroly na hranicích považují za nezbytné. Česko je podle nich kvůli mutacím vysoce rizikové Německo zařadilo Česko na seznam epidemicky rizikových oblastí loni v září, na konci letošního ledna pak hodnocení zpřísnilo a zemi označilo za epidemicky vysoce rizikovou oblast. Ještě další zpřísnění, které začne platit od neděle, znamená, že Česká republika na německém hodnocení dosáhla nejhoršího možného stupně. Spolu s Českem je na aktualizovaném německém seznamu i Slovensko a s několika výjimkami i rakouská alpská oblast Tyrolsko.