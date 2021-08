Německý prezident přijede do Česka. Vztahy obou zemí podle něj nebyly vždy nejlepší

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Těším se na tuto cestu, je to trochu i cesta do minulosti, protože Češi a Němci si nebyli vždy dobrými sousedy,“ řekl Steinmeier novinářům na berlínském hlavním nádraží, odkud vlakem odcestoval do Prahy.

Nyní je však přesvědčen, že sousedství a partnerství stojí na pevných základech, které neohrozí žádný politický vývoj.

Za obrat ve vzájemných vztazích označil česko-německé smlouvy a deklarace z 90. let minulého století, které přispěly ke zlepšení partnerství.

Minulost a současnost bude podle Steinmeiera jedním z témat, o kterých chce během jízdy do Prahy hovořit se svými hosty přímo ve vlaku. „O to více budeme v dnešních rozhovorech mluvit o tom, co se v posledních třech desetiletích podařilo,“ řekl. „Rok od roku jsme si bližší - hospodářsky, politicky, kulturně, lidsky,“ dodal.

I přes těžkosti a složitost minulosti mají nyní česko-německé vztahy podle Steinmeiera natolik pevný základ, že je zcela nezávislý na politické a vládní konstelaci. „To je poselství pro nynější rok, kdy se v obou zemích konají volby,“ uvedl německý prezident.

Mluvit chce Steinmeier s hosty také o pandemii nemoci covid-19 a následcích, které měla. „Pozval jsem lidi, kteří pravidelně, každý den jezdí z jedné strany na druhou. Budu s nimi mluvit o zkušenostech z pandemie, o uzavřených hranicích, což bylo něčím takřka neznámým,“ řekl Steinmeier.

Z Berlína Steinmeiera doprovází mimo jiné český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka nebo spisovatel Jaroslav Rudiš, v Drážďanech do vlaku přistoupí předsedkyně Asociace pendlerů ČR Zuzana Vintrová.