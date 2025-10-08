Německo má nového velvyslance v Česku. Plánuje spolupracovat s regiony

Autor:
  17:47aktualizováno  17:47
Pověřovací listiny dnes předal českému prezidentovi Petrovi Pavlovi nový německý velvyslanec Peter Reuss. V minulosti působil jako velvyslanec při UNESCO v Paříži nebo šéf oddělení pro humanitární pomoc na Spolkovém ministerstvu zahraničních věcí.
Prezident České republiky Petr Pavel přijal pověřovací listiny od nově...

Prezident České republiky Petr Pavel přijal pověřovací listiny od nově jmenovaného německého velvyslance Petera Matthiase Reusse. (8. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Prezident republiky Petr Pavel přijal pověřovací listiny nových velvyslanců v...
Prezident republiky Petr Pavel přijal pověřovací listiny nových velvyslanců v...
Prezident republiky Petr Pavel přijal pověřovací listiny nových velvyslanců v...
Prezident republiky Petr Pavel přijal pověřovací listiny nových velvyslanců v...
21 fotografií

„Je pro mě obrovskou poctou být velvyslancem v České republice. Kulturně jsme si nesmírně blízcí, sdílíme stejné demokratické hodnoty a naše vztahy jsou na vynikající úrovni. Jako velvyslanec chci přispívat k jejich dalšímu prohlubování,“ uvedl Reuss, který nahradil dosavadního velvyslance Andrease Künneho, který v Praze působil od roku 2021.

Reuss pracuje na Spolkovém ministerstvu zahraničí od roku 1994. Mezi lety 2019 a 2023 zastupoval Německo jako velvyslanec při UNESCO v Paříži.

Potom do roku 2025 vedl oddělení pro humanitární pomoc na Spolkovém ministerstvu zahraničních věcí. Působil také jako národní expert v generálním sekretariátu Evropské komise v Bruselu a na velvyslanectvích v Ankaře, v Paříži a Tallinnu.

Podle svých slov plánuje spolupracovat nejen s vládou, ale i s politiky na komunální úrovni nebo organizacemi občanské společnosti.

Vystudoval historii, ekonomii a politologii ve Freiburgu, Basileji a Paříži. Doktorát získal za svou práci k vývoji německo-francouzských vztahů po druhé světové válce.

Na Pražském hradě dnes předal pověřovací listiny spolkového prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera českému prezidentu Petru Pavlovi.

Představilo se i pět dalších velvyslanců

Své nové zástupce v Česku budou mít také dvě severské země. Norskou diplomatickou misi povede Snöfrid Byrlökken Emterudová, jež dříve působila na ambasádách v Kyjevě, Hanoji, Tokiu či Moskvě. Švédským velvyslancem bude Haakan Jevrell, dřívější státní tajemník ministra pro mezinárodní rozvojovou spolupráci a zahraniční obchod.

Brazilskou ambasádu nově povede Orlando Leite Ribeiro, bývalý velvyslanec ve Španělsku a v Andoře. V čele kyperské diplomatické mise bude Aliki Paschaliová, jemenským velvyslancem bude Muhammad Abdalláh Hazrámí, dříve ambasador své země ve Spojených státech.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.