Německo zřejmě nezařadí celé Česko mezi rizikové země, několik krajů by mohlo zůstat mimo seznam

Berlín Německo ve středu zřejmě nezařadí celou Českou republiku jako epidemicky rizikovou oblast, mimo seznam by mohl zůstat jeden kraj, možná dva. Vyplývá to z informací, které ČTK získala z jednání grémia německých ministerstev zdravotnictví, vnitra a zahraničí. V úterý český ministr zahraničí Tomáš Petříček upozornil, že Německo by mohlo kvůli šíření koronaviru označit jako rizikovou oblast prakticky celou zemi. Konečné rozhodnutí oznámí okolo 19:00 Institut Roberta Kocha (RKI). Za rizikové nyní Němci považují Prahu a Středočeský kraj.

Německo uzavřené hranice nechce. České pendlery považuje za důležité, ve hře je častější testování České velvyslanectví v Berlíně nechce předem o vývoji spekulovat. Velvyslanec Tomáš Kafka ale ČTK řekl, že Německo hodnotí situaci z pohledu regionů, nikoli plošně. „Němečtí partneři mi potvrdili, že je Německo i nadále odhodláno držet se regionálního principu a v maximální možné míře rozlišovat,“ uvedl Kafka. Pro zařazení na německý seznam rizikových zemí je hlavní podmínkou překonání hranice 50 nakažených na 100 000 obyvatel za posledních sedm dní. Druhým kritériem je aktuální epidemická situace v dané zemi. Pokud například počet případů prudce roste, ale celková sedmidenní bilance ještě nedosáhla zmíněného limitu, může Německo i tak zemi vyhodnotit jako rizikovou. PODCAST: Jak si vede Německo 30 let od sjednocení? Poslechněte si Roberta Schustera Pro cesty z rizikových oblastí do Německa je požadován negativní test na koronavirus, nebo povinná karanténu s následným testem v Německu. Od října bude vyžadována karanténa plošně, ukončit ji bude možné až po pěti dnech negativním rozborem. Výjimky prozatím mají řidiči kamionů či pendleři, pokud nemají příznaky nemoci covid-19.