Macinka ostře o sudetském sjezdu: Žádné smíření, němečtí politici si ho neužijí

Autor: ,
  10:44aktualizováno  10:44
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt a bavorský premiér Markus Söder, kteří se chystají příští týden na sjezd sudetských Němců do Brna, si podle českého ministra zahraničí Petra Macinky akci neužijí. Macinka v rozhovoru s německým deníkem Frankfurter Allgemeine Zeitung zopakoval kritiku na adresu předáka sudetských Němců Bernda Posselta i iniciativy Meeting Brno.
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr Macinka....

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr Macinka. (19. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Český ministr zahraničí Petr Macinka a německý ministr zahraničí Johann...
Vládní hnutí SPD v Brně uspořádalo protest proti konání květnového...
Tiskové setkání s předsedou Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndem...
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...
36 fotografií

„Nemyslím si, že si premiér Söder a ministr Dobrindt tento den v Brně užijí,“ řekl Macinka v rozhovoru, který poskytl přednímu německému deníku v pátek při návštěvě Berlína.

Důvod, proč by si neměli vrcholní němečtí politici sjezd užít, ale nevysvětlil. Řekl jen, že kritika sjezdu není namířena proti Německu, s nímž má podle něj Česko „excelentní vztahy“.

Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. do 25. května v Brně, bude poprvé v Česku, a to jako součást festivalu Meeting Brno, který sudetské Němce do moravské metropole pozval.

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů, jimž Macinka předsedá, navrhla Poslanecké sněmovně usnesení, ve kterém chce, aby s pořádáním sjezdu sudetských Němců v Česku nesouhlasila. Dolní komora českého parlamentu by navíc měla podle návrhu vyzvat organizátory k tomu, aby od pořádání akce upustili. O usnesení se bude po přerušení znovu jednat ve čtvrtek. Organizátoři už uvedli, že se sjezd uskuteční, ať budou poslanci hlasovat jakkoli.

Macinka už v pátek při návštěvě Berlína kritizoval předáka sudetských Němců Posselta a iniciativu Meeting Brno. Kritiku zopakoval i v rozhovoru s Frankfurter Allgemeine Zeitung, který v pondělí prestižní deník zveřejnil na titulní a druhé straně.

„Bernd Posselt podcenil, co za důsledky bude tato akce v Brně mít,“ uvedl. Podlehl podle něj vlastnímu zbožnému přání a navíc se spojil s neziskovou organizací, „která u nás nepožívá velkého respektu“. V Berlíně označil Macinka iniciativu Meeting Brno za „politickou neziskovku“. Spolek Meeting Brno podporuje kulturní činnost v moravské metropoli. Iniciativa organizuje na jižní Moravě řadu let festival a také takzvaný Pochod smíření, který připomíná poválečný odsun německých obyvatel Brna.

Lidé, kteří se proti Sudetoněmeckému sjezdu v Brně v Česku staví, podle Macinky „nejsou žádní radikálové“. V české společnosti jsou podle něj nyní dva proudy: jeden, kterému je sjezd lhostejný, a druhý, kterému vadí. V tom druhém jsou podle ministra především starší lidé. „Bylo by pěkné, kdybychom mohli slavit smíření,“ řekl vicepremiér české vlády. „Nebude to tak a je mi to líto,“ dodal.

Postoj českých vládních stran ke sjezdu kritizovali už minulý týden mimo jiné zástupci bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU), jejímiž členy jsou zemský premiér Söder i spolkový ministr Dobrindt, či bavorské odnože strany Alternativa pro Německo (AfD), kterou loni v květnu označila německá tajná služba za prokazatelně pravicově extremistickou.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.