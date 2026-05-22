Příkořím neutrpěli jen Češi, k usmíření zbývá mnoho práce, říká německý ministr

Agentura DPA poznamenala, že šéf německé diplomacie se snaží bouřlivou situaci v Česku uklidnit. Proti sjezdu v Brně dnes demonstrovalo asi 200 lidí, na internetu pak petice podepsaly tisíce lidí. Sněmovna minulý týden hlasy vládní koalice ANO, SPD a Motoristů v usnesení vyzvala organizátory akce, aby od jejího pořádání ustoupili.
„I tak dlouho po všech těchto událostech musíme vzájemně odvést ještě hodně práce na usmíření. Myslím, že je možné k tomu obě strany jen vyzvat,“ řekl Wadephul. Poznamenal, že příkoří neutrpěli jen Češi, ale také sudetští Němci, kteří o nich chtějí smířlivou cestou hovořit. Spolkový ministr věří, že bude opět možné v této věci otevřít pozitivní debatu.
„Lituji, že se ta diskuse tak zkomplikovala,“ řekl Wadephul. Prohlásil také, že je potřeba pracovat s novou českou vládou premiéra Andreje Babiše, aby se znovu dosáhlo uvolnění a aby bylo možné otevřeně hovořit o tématech, která „leží na stole“.
Sudetoněmecký sjezd v Brně potrvá do pondělí. Do moravské metropole pozvala sudetské Němce iniciativa Meeting Brno. Sjezd pořádá Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL), které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. Součástí akce jsou i připomínky obětí nacismu, kterými sjezd začal i skončí.
Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Sudetští Němci proces označují za vyhnání. Podle česko-německé komise historiků přišlo při odsunu o život 15 000 až 30 000 lidí. Za předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 až 350 tisíce obyvatel někdejšího Československa.