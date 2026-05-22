Příkořím neutrpěli jen Češi, k usmíření zbývá mnoho práce, říká německý ministr

  20:38aktualizováno  20:38
Protesty proti sudetoněmeckému sjezdu, který se poprvé koná v České republice, ukazují, že obě strany čeká ještě hodně práce na usmíření. Na okraj dnešního zasedání ministrů zahraničí zemí NATO ve Švédsku to prohlásil německý ministr zahraničí Johann Wadephul.
Ministr zahraničí Německa Johann Wadephul na bezpečnostní konferenci Globsec

Ministr zahraničí Německa Johann Wadephul na bezpečnostní konferenci Globsec (22. května 2026) | foto: ČTK

Agentura DPA poznamenala, že šéf německé diplomacie se snaží bouřlivou situaci v Česku uklidnit. Proti sjezdu v Brně dnes demonstrovalo asi 200 lidí, na internetu pak petice podepsaly tisíce lidí. Sněmovna minulý týden hlasy vládní koalice ANO, SPD a Motoristů v usnesení vyzvala organizátory akce, aby od jejího pořádání ustoupili.

„I tak dlouho po všech těchto událostech musíme vzájemně odvést ještě hodně práce na usmíření. Myslím, že je možné k tomu obě strany jen vyzvat,“ řekl Wadephul. Poznamenal, že příkoří neutrpěli jen Češi, ale také sudetští Němci, kteří o nich chtějí smířlivou cestou hovořit. Spolkový ministr věří, že bude opět možné v této věci otevřít pozitivní debatu.

„Lituji, že se ta diskuse tak zkomplikovala,“ řekl Wadephul. Prohlásil také, že je potřeba pracovat s novou českou vládou premiéra Andreje Babiše, aby se znovu dosáhlo uvolnění a aby bylo možné otevřeně hovořit o tématech, která „leží na stole“.

Sudetoněmecký sjezd v Brně potrvá do pondělí. Do moravské metropole pozvala sudetské Němce iniciativa Meeting Brno. Sjezd pořádá Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL), které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. Součástí akce jsou i připomínky obětí nacismu, kterými sjezd začal i skončí.

Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Sudetští Němci proces označují za vyhnání. Podle česko-německé komise historiků přišlo při odsunu o život 15 000 až 30 000 lidí. Za předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 až 350 tisíce obyvatel někdejšího Československa.

