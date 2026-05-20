Muž je v přepravním boxu umístěný už v letadle. Tento box se podle náměstka ředitele ZZS HMP pověřeného jejím řízením Zdeňka Křivánka dekontaminuje přímo na letištní ploše a naloží do speciální sanitky, kterou mají pražští záchranáři pro tyto případy k dispozici.
„Po příletu bude pacient po celou dobu v transportním izolačním prostředku pod kontrolou našich lidí,“ uvedl. ZZS HMP, nemocnice a další složky příjezd pacienta s vážnou infekční nemocí pravidelně cvičí, naposledy na případu pacienta s ebolou z Ugandy, což je i současný reálný případ, zhruba před měsícem.
Pokud by byl využitý podobný box jako při cvičeních v ČR, vypadá jako prosklená rakev s otvory, ve kterých jsou napevno umístěné dlouhé rukavice, kterými může záchranář pacienta ošetřovat. Má také vlastní filtraci vzduchu a podtlak.
„Na místě budou přítomny obě naše výjezdové skupiny speciálních činností, což jsou týmy, které jsou právě speciálně vyškoleny, vycvičeny a hlavně vybaveny na zásah u tohoto typu pacientů,“ řekl Křivánek. Půjde o šest lidí.
Neprodyšný „stan“ uvnitř místnosti
Z ruzyňského letiště sanitka pojede do Fakultní nemocnice Bulovka, tamní infekční klinika je specializovaným pracovištěm pro podobné nákazy. Novináře Bulovka k bioboxu pustila loni v dubnu při cvičení. Jde o neprodyšný průhledný „stan“, který je postavený uvnitř jedné z místností kliniky. „Je tam samozřejmě lůžko, je vybaven pro relativní komfort pacienta, aby se tam mohl třeba dobře najíst nebo vyspat,“ uvedla primářka kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
Americký lékař bude v izolaci 21 dní. „Nikoho jsme tam zatím takhle dlouhou dobu neměli. Většinou to byly případy, které přišly jako podezření, měli nějaké klinické potíže. My jsme je vyšetřili, do dvou dnů jsme věděli, jestli je nakažen, nebo není nakažen a pacient se z boxu propustil,“ řekla Roháčová.
„Jak se zabaví, to nevíme, bude mít pravděpodobně svůj mobilní telefon, ale to je tak všechno, co mu můžeme poskytnout,“ odpověděla primářka, co bude moci muž ve svém pokoji dělat. Komplikací zároveň může být jazyková bariéra.
Do boxu je možné bez kontaktu s jeho obyvatelem vložit materiál, například jídlo. Většina věcí, které bude používat se poté musí zlikvidovat, například nádobí je proto jednorázové. Roháčová připustila, že například knihy by mu nemocnice povolit mohla.
Kontakt omezí takřka na nulu, obleky hned zničí
Pokud je třeba nějaký materiál z boxu vyjmout, pochází podle Roháčové speciální dekontaminační komorou. „Tam je systém mobilních a fixních trysek,“ uvedla. Podobně se „sprchuje“ i personál v ochranných oblecích.
Zdravotníci při vstupu musí použít speciální obleky podobné skafandrům, které mají vlastní filtraci vzduchu. „Bioboxy jsou vybavené tak, aby ten vstup pro ten personál tam byl co nejméně častý, pokud to pacient nepotřebuje,“ dodala Roháčová.
Každý oblek stojí podle ředitele odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáše Fošuma několik tisíc korun a po použití se zlikviduje. Podle vyjádření ministra Adama Vojtěcha (za ANO) se USA zavázalo, že všechny náklady spojené s pobytem svého občana v ČR zaplatí.
V současné době muž podle ministerstva nemá příznaky eboly, pokud by se ale objevily, bude potřeba diagnózu potvrdit speciálním testem. Jeho vzorky bude podle Fošuma potřeba poslat do Berlína, kde je specializovaná laboratoř. Ministerstvo zdravonictví ji už informovalo, výsledky by pak mohly být do šesti až osmi hodin.
Pokud by se jeho zdravotní stav zhoršil, má Bulovka podle Roháčové i resuscitační box pro intenzivní péči, kde je možné použít například plicní ventilaci nebo dialýzu pro čištění ledvin.