Kvůli výhrůžce bombou evakuují nemocnici v Kadani, pryč musejí i pacienti na lůžku

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  8:13aktualizováno  8:20
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ilustrační snímek | foto: ČTK

Policisté kvůli anonymní výhrůžce bombou evakuují nemocnici Kadaň na Chomutovsku, museli ji opustit i někteří pacienti, kteří jsou na lůžku. Na místě je pyrotechnik a kynolog se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin.

„Anonym uložení bomby nahlásil e-mailem,“ řekla mluvčí nemocnice Karolína Odlasová.

Mimo budovu jsou podle zjištění ČTK zaměstnanci i pacienti na lůžkách. Někteří zaměstnanci vyběhli v pantoflích a vzali s sebou pro pacienty deky. Na místě jsou hasiči, policie, která zatarasila příjezdové cesty.

„V souvislosti s opatřením bude probíhat také evakuace některých oddělení. Prosíme veřejnost o respektování pokynů policistů a dalších složek na místě. O dalším vývoji budeme informovat,“ uvedla policie.

Městská nemocnice v Kadani je spádová pro oblast Kadaně, Klášterce nad Ohří, Vejprt, Radonicka a částečně Žatecka a Podbořanska. Podle informací na webu zajišťuje lůžkovou péči v oborech interna (včetně JIP), chirurgie (včetně JIP), ortopedie, gynekologie a porodnice, pediatrie, urologie, ARIM a disponuje v současnosti kapacitou 230 lůžek.

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