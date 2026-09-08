Kvůli výhrůžce bombou evakuují nemocnici v Kadani, pryč musejí i pacienti na lůžku

„Anonym uložení bomby nahlásil e-mailem,“ řekla mluvčí nemocnice Karolína Odlasová.
Mimo budovu jsou podle zjištění ČTK zaměstnanci i pacienti na lůžkách. Někteří zaměstnanci vyběhli v pantoflích a vzali s sebou pro pacienty deky. Na místě jsou hasiči, policie, která zatarasila příjezdové cesty.
„V souvislosti s opatřením bude probíhat také evakuace některých oddělení. Prosíme veřejnost o respektování pokynů policistů a dalších složek na místě. O dalším vývoji budeme informovat,“ uvedla policie.
Městská nemocnice v Kadani je spádová pro oblast Kadaně, Klášterce nad Ohří, Vejprt, Radonicka a částečně Žatecka a Podbořanska. Podle informací na webu zajišťuje lůžkovou péči v oborech interna (včetně JIP), chirurgie (včetně JIP), ortopedie, gynekologie a porodnice, pediatrie, urologie, ARIM a disponuje v současnosti kapacitou 230 lůžek.